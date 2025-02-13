Москвичей призвали не бояться барометрического удара

Москвичам и жителям Подмосковья не следует опасаться барометрического удара, поскольку пик атмосферного давления пришелся на 7 и 8 февраля. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В дни пика давление составляло примерно 776 миллиметров ртутного столба. После этого началось постепенное снижение давления. В ближайшие дни скачков и перепадов не предвидится — оно будет близко к климатической норме. Синоптик призвал не думать о «барическом ударе», поскольку это понятие «придумали для красного словца».

Однако, по словам невролога Александра Евдокимова, барометрический удар можно сравнить с воздушными ямами при перелетах. При таком «ударе» резко меняется атмосферное давление, к чему не готов человеческий организм. Резкие перепады опасны как для здоровых людей, так и для россиян с хроническими заболеваниями.

Ранее в Центральной России возросло количество вызовов скорой помощи из-за резких скачков атмосферного давления. Россияне теряли сознание, жаловались на сильную головную боль и кровотечение из носа. У многих была вялость и упадок сил.