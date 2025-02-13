На катке московского СК «Лужники» пройдет акция «Почта любви»

В Москве на катке в «Лужниках» пройдёт акция «Почта любви» в поддержку благотворительного фонда «Антон тут рядом».

© портал мэра и правительства Москвы

В рамках бесплатной акции каждый желающий сможет сделать сюрприз своему избраннику. Для этого в павильоне катка нужно получить стикер с номером, а затем сообщить курьеру, какому гостю отправить открытку с романтическим посланием, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Все собранные средства спорткомплекс направит в благотворительный фонд, деятельность которого направлена на поддержку людей с аутизмом.

Акция пройдёт 14, 15 и 16 февраля. Стикер смогут получить посетители, подписанные на Telegram-канал «Лужники Life» и поставившие лайки трём последним публикациям.

Ранее сообщалось, что катки, открытые на фестивальных площадках «Московских сезонов» в рамках проекта «Зима в Москве», с 1 декабря 2024 года посетили около 400 тыс. жителей и гостей столицы.