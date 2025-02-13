Москвичей предупредили о погодных сюрпризах в выходные

«Будет подсыпать»: москвичей предупредили о снежных сюрпризах в выходные
В Москве в выходные ожидается небольшой снег, об этом в беседе с NEWS.ru заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, атмосферный фронт принесет легкие осадки, но основные снегопады обойдут столицу стороной и пройдут восточнее Московской области, в частности в Поволжье и Черноземье.
Сейчас у нас атмосферное давление понижается, и в предстоящие три-четыре дня погода будет в зоне пониженного атмосферного давления. От Баренцева моря до Белого будет лежать атмосферный фронт. Именно с ним мы ожидаем небольшой снег. Однако, все основные снегопады будут наблюдаться гораздо восточнее Московской области. Это будет Поволжье, это будет восток, Черноземье и так далее, — пояснила Позднякова.
Она также отметила, что москвичей ждет похолодание. По словам синоптика, температура в выходные опустится ниже климатической нормы на 4–5 градусов.
Поскольку фронт будет лежать восточнее нас, мы будем находиться в холодном воздухе. Температура у нас будет ниже климатической нормы. Мы ожидаем, что в субботу минимальная температура в Москве будет от -8 до- 10 градусов, а дневная температура составит от — 6 до — 8 градусов, что ниже нормы где-то на четыре градуса. Еще более холодная погода у нас ожидается в воскресенье и в понедельник. Потепление ждет жителей столичного региона уже в середине следующей недели, -резюмировала Позднякова.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что весна придет в Москву рано. На это, по его словам, указывает отсутствие снежного покрова.