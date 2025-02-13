Москвичей предупредили о погодных сюрпризах в выходные

В Москве в выходные ожидается небольшой снег, об этом в беседе с NEWS.ru заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, атмосферный фронт принесет легкие осадки, но основные снегопады обойдут столицу стороной и пройдут восточнее Московской области, в частности в Поволжье и Черноземье.

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С е й ч а с у н а с а т м о с ф е р н о е д а в л е н и е п о н и ж а е т с я , и в п р е д с т о я щ и е т р и - ч е т ы р е д н я п о г о д а б у д е т в з о н е п о н и ж е н н о г о а т м о с ф е р н о г о д а в л е н и я . О т Б а р е н ц е в а м о р я д о Б е л о г о б у д е т л е ж а т ь а т м о с ф е р н ы й ф р о н т . И м е н н о с н и м м ы о ж и д а е м н е б о л ь ш о й с н е г . О д н а к о , в с е о с н о в н ы е с н е г о п а д ы б у д у т н а б л ю д а т ь с я г о р а з д о в о с т о ч н е е М о с к о в с к о й о б л а с т и . Э т о б у д е т П о в о л ж ь е , э т о б у д е т в о с т о к , Ч е р н о з е м ь е и т а к д а л е е , — п о я с н и л а Позднякова.

Она также отметила, что москвичей ждет похолодание. По словам синоптика, температура в выходные опустится ниже климатической нормы на 4–5 градусов.

П о с к о л ь к у ф р о н т б у д е т л е ж а т ь в о с т о ч н е е н а с , м ы б у д е м н а х о д и т ь с я в х о л о д н о м в о з д у х е . Т е м п е р а т у р а у н а с б у д е т н и ж е к л и м а т и ч е с к о й н о р м ы . М ы о ж и д а е м , ч т о в с у б б о т у м и н и м а л ь н а я т е м п е р а т у р а в Москве будет от -8 до- 10 градусов, а дневная температура составит от — 6 до — 8 градусов, что ниже нормы где-то на четыре градуса. Еще более холодная погода у нас ожидается в воскресенье и в понедельник. Потепление ждет жителей столичного региона уже в середине следующей недели, -резюмировала Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что весна придет в Москву рано. На это, по его словам, указывает отсутствие снежного покрова.