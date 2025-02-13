Меры по охране редких птиц от браконьеров усилены в Москве

В Москве усилили меры по защите редких птиц от браконьеров, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

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« П е р е д н а ч а л о м с е з о н а г н е з д о в а н и я и н с п е к т о р ы с т о л и ч н о г о д е п а р т а м е н т а п р и р о д о п о л ь з о в а н и я и о х р а н ы о к р у ж а ю щ е й с р е д ы у с и л и в а ю т м е р ы п о о х р а н е р е д к и х п т и ц н а о з е л е н е н н ы х т е р р и т о р и я х . П т е н ц ы , к о т о р ы е п о я в л я ю т с я в э т о т п е р и о д , ч а с т о в ы з ы в а ю т и н т е р е с у б р а к о н ь е р о в . В з р о с л у ю о с о б ь п о й м а т ь и п р и р у ч и т ь н а м н о г о т я ж е л е е , п о э т о м у н а р у ш и т е л и ж д у т п о я в л е н и я п о т о м с т в а , ч т о б ы з а б р а т ь е г о и з г н е з д а , а з а т е м и с п о л ь з о в а т ь в к о м м е р ч е с к и х ц е л я х » , – с к а з а л и в п р е с с - с л у ж б е .

Жителям столицы, которые обнаружили птенцов, советуют обращаться по номеру: 8 (495) 777–77–77.

Ранее «Известия» сообщали, что в Москве в рамках акции «Серая шейка» подсчитали водоплавающих птиц.