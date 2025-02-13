Меры по охране редких птиц от браконьеров усилены в Москве
В Москве усилили меры по защите редких птиц от браконьеров, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
«Перед началом сезона гнездования инспекторы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды усиливают меры по охране редких птиц на озелененных территориях. Птенцы, которые появляются в этот период, часто вызывают интерес у браконьеров. Взрослую особь поймать и приручить намного тяжелее, поэтому нарушители ждут появления потомства, чтобы забрать его из гнезда, а затем использовать в коммерческих целях», – сказали в пресс-службе.
Жителям столицы, которые обнаружили птенцов, советуют обращаться по номеру: 8 (495) 777–77–77.
Ранее «Известия» сообщали, что в Москве в рамках акции «Серая шейка» подсчитали водоплавающих птиц.