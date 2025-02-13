Синоптик Шувалов: весна в Москву придет в 20-х числах марта

Весна наступит в Москве в 20-х числах марта. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

Назван срок прихода весны в Москву
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По словам синоптика, февраль будет самым холодным месяцем. При этом он заявляет, что зима еще не в полной мере проявила себя, поэтому морозы ожидают москвичей в дальнейшем. Например, Шувалов предупредил о возможном похолодании во второй половине февраля.

Весна, по мнению специалиста, наступит в обычные сроки.

"Только в 20-х числах марта у нас будет переход средней суточной температуры через 0 градусов. Так что набираемся терпения", подытожил синоптик.

В столицу 15 и 16 февраля придут сретенские морозы. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отрицательные отклонения от климатической нормы составят 1–1,5 градуса.

Кроме того, столичный регион может столкнуться на следующей неделе с морозами до 15 градусов. Главный специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова уточнила, что температура будет ниже климатической нормы на 4 градуса. По мнению синоптика, февраль разрушит иллюзию теплой московской зимы.

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Татьяна Позднякова
Александр Шувалов
Роман Вильфанд
Москва