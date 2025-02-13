Около 48 тысяч лифтов заменили в Москве в рамках программы капремонта

В столице в ходе реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов с 2011 года заменили около 48 тысяч лифтов, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

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— М а с ш т а б н а я п р о г р а м м а о б н о в л е н и я л и ф т о в о г о х о з я й с т в а б ы л а р а з р а б о т а н а и у т в е р ж д е н а п о п о р у ч е н и ю м э р а Москвы, за 14 лет заменили в городе почти 48 тысяч лифтов. Соблюдение сроков их эксплуатации находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены, — отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра напомнил, что с 2018 года лифты в домах, находящихся на счету у регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации.

— З а м е н е п о д л е ж а т к а к г р у з о в ы е , т а к и п а с с а ж и р с к и е л и ф т ы . С п е ц и а л и с т ы д е м о н т и р у ю т с т а р о е о б о р у д о в а н и е и у с т а н а в л и в а ю т н о в ы е п о д ъ е м н и к и с б о л ь ш е й г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю . Т а м , г д е в о з м о ж н о , д л я у д о б с т в а ж и т е л е й у в е л и ч и в а е т с я р а з м е р д в е р н о г о п р о е м а . В н о в ы х к а б и н а х п а н е л ь у п р а в л е н и я в ы п о л н е н а и з н е р ж а в е ю щ е й с т а л и , к н о п к и — с у в е л и ч е н н о й п л о щ а д ь ю н а ж а т и я , п о д с в е т к о й и с о ш р и ф т о м Б р а й л я . В о в с е х н о в ы х л и ф т а х е с т ь ц в е т н о й д и с п л е й , з е р к а л о и п о р у ч е н ь н а б о к о в о й и л и з а д н е й с т е н е , — р а с с к а з а л Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что используется отечественное оборудование, которое полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств.