Около 48 тысяч лифтов заменили в Москве в рамках программы капремонта
В столице в ходе реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов с 2011 года заменили около 48 тысяч лифтов, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
— Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы, за 14 лет заменили в городе почти 48 тысяч лифтов. Соблюдение сроков их эксплуатации находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены, — отметил Петр Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что с 2018 года лифты в домах, находящихся на счету у регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации.
— Замене подлежат как грузовые, так и пассажирские лифты. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники с большей грузоподъемностью. Там, где возможно, для удобства жителей увеличивается размер дверного проема. В новых кабинах панель управления выполнена из нержавеющей стали, кнопки — с увеличенной площадью нажатия, подсветкой и со шрифтом Брайля. Во всех новых лифтах есть цветной дисплей, зеркало и поручень на боковой или задней стене, — рассказал Петр Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что используется отечественное оборудование, которое полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств.