Стало известно, когда в Москву придут 15-градусные морозы

Вильфанд рассказал, когда в Москву придут 15-градусные морозы
На следующей неделе в Москве ожидаются морозы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
С 13 по 15 февраля температура воздуха в ночные часы опустится до 9 градусов ниже нуля, а в выходные дни возможен небольшой снег.
— На самом деле, зимняя погода уже пришла в столицу. Начиная с минувшего понедельника температурный фон близок к февральским нормам температуры, — говорит Вильфанд.
Он отмечает, что погодные изменения были заметны из-за того, что январь и начало февраля были нетипично теплыми для этого времени года.
— Уже к концу недели произойдет заметное понижение температуры по сравнению с нынешней нормой. Это связано с тем, что антициклон, который принес нам тепло, постепенно распадается и уходит на запад, — объясняет Вильфанд.
Именно поэтому начиная с 15 февраля Москва и область окажутся под влиянием северных ветров, а давление будет ниже нормы.
— Циклон будет определять нашу погоду. Это образование, в котором воздух двигается против часовой стрелки. Значит, что на восточной периферии преобладает теплый воздух, а на западной — северный, — добавляет Вильфанд.
Помимо морозов москвичам стоит ждать осадков.
— Будет снег. Но радоваться рано. Выпадет всего около четырех сантиметров покрова, а слепить из этого снеговика будет трудновато, — говорит Вильфанд.
Ночами с пятницы по воскресенье в столице температура воздуха будет опускаться до 11 градусов ниже нуля, а днем — до минус 9.
— С понедельника ночные температуры понизятся до –12 градусов. Это не самый низкий показатель. На неделе стоит ожидать спад температуры до 15 градусов мороза,— дополняет научный руководитель Гидрометцентра.
При этом, по словам Вильфанда, здесь нет ничего особенного.
— Просто зима с ее обычными холодами снова вернулась в столицу. Поскольку ожидается низкое атмосферное давление, солнечные лучи не смогут пробиться сквозь плотные облака, значит, будет пасмурно, а у снега меньше возможности быстро растаять, — поделился Вильфанд.
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