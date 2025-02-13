Стало известно, когда в Москву придут 15-градусные морозы

На следующей неделе в Москве ожидаются морозы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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С 13 по 15 февраля температура воздуха в ночные часы опустится до 9 градусов ниже нуля, а в выходные дни возможен небольшой снег.

— Н а с а м о м д е л е , з и м н я я п о г о д а у ж е п р и ш л а в с т о л и ц у . Н а ч и н а я с м и н у в ш е г о п о н е д е л ь н и к а т е м п е р а т у р н ы й ф о н б л и з о к к ф е в р а л ь с к и м н о р м а м т е м п е р а т у р ы , — г о в о р и т В и л ь ф а н д .

Он отмечает, что погодные изменения были заметны из-за того, что январь и начало февраля были нетипично теплыми для этого времени года.

— У ж е к к о н ц у н е д е л и п р о и з о й д е т з а м е т н о е п о н и ж е н и е т е м п е р а т у р ы п о с р а в н е н и ю с н ы н е ш н е й н о р м о й . Э т о с в я з а н о с т е м , ч т о а н т и ц и к л о н , к о т о р ы й п р и н е с н а м т е п л о , п о с т е п е н н о р а с п а д а е т с я и у х о д и т н а з а п а д , — о б ъ я с н я е т В и л ь ф а н д .

Именно поэтому начиная с 15 февраля Москва и область окажутся под влиянием северных ветров, а давление будет ниже нормы.

— Ц и к л о н б у д е т о п р е д е л я т ь н а ш у п о г о д у . Э т о о б р а з о в а н и е , в к о т о р о м в о з д у х д в и г а е т с я п р о т и в ч а с о в о й с т р е л к и . З н а ч и т , ч т о н а в о с т о ч н о й п е р и ф е р и и п р е о б л а д а е т т е п л ы й в о з д у х , а н а з а п а д н о й — с е в е р н ы й , — д о б а в л я е т В и л ь ф а н д .

Помимо морозов москвичам стоит ждать осадков.

— Б у д е т с н е г . Н о р а д о в а т ь с я р а н о . В ы п а д е т в с е г о о к о л о ч е т ы р е х с а н т и м е т р о в п о к р о в а , а с л е п и т ь и з э т о г о с н е г о в и к а б у д е т т р у д н о в а т о , — г о в о р и т В и л ь ф а н д .

Ночами с пятницы по воскресенье в столице температура воздуха будет опускаться до 11 градусов ниже нуля, а днем — до минус 9.

— С п о н е д е л ь н и к а н о ч н ы е т е м п е р а т у р ы п о н и з я т с я д о – 1 2 г р а д у с о в . Э т о н е с а м ы й н и з к и й п о к а з а т е л ь . Н а н е д е л е с т о и т о ж и д а т ь с п а д т е м п е р а т у р ы д о 1 5 г р а д у с о в м о р о з а , — д о п о л н я е т н а у ч н ы й р у к о в о д и т е л ь Г и д р о м е т ц е н т р а .

При этом, по словам Вильфанда, здесь нет ничего особенного.

— П р о с т о з и м а с е е о б ы ч н ы м и х о л о д а м и с н о в а в е р н у л а с ь в с т о л и ц у . П о с к о л ь к у о ж и д а е т с я н и з к о е а т м о с ф е р н о е д а в л е н и е , с о л н е ч н ы е л у ч и н е с м о г у т п р о б и т ь с я с к в о з ь п л о т н ы е о б л а к а , з н а ч и т , б у д е т п а с м у р н о , а у с н е г а м е н ь ш е в о з м о ж н о с т и б ы с т р о р а с т а я т ь , — п о д е л и л с я В и л ь ф а н д .

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