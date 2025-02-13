Уникальная орхидея «Яйцо в гнезде» расцвела в «Аптекарском огороде»

В московском ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» распустилась орхидея «Яйцо в гнезде» с пурпурными пятнами. Об этом стало известно из сообщения в пресс-службе сада.

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— В е н е р и н б а ш м а ч о к — п а ф и о п е д и л у м х о р о ш е н ь к и й ( P a p h i o p e d i l u m b e l l a t u l u m ) — н а с т о я щ е е ч у д о п р и р о д ы . Е г о н е ж н ы е л е п е с т к и н а п о м и н а ю т д р а г о ц е н н ы е к а м н и , а ф о р м а ц в е т к а з а в о р а ж и в а е т . У в и д е т ь е г о м о ж н о в П а л ь м о в о й о р а н ж е р е е з а с т е к л о м — к а к б у д т о в п р и р о д н о й в и т р и н е , — г о в о р и т с я в Telegram-канале.

Этот вид орхидеи произрастает в тропических зонах Мьянмы, Таиланда, Малайзии и Южного Китая. У него темно-зеленые листья с серебристым мраморным рисунком, а внутри цветка есть яркие пятна. Диаметр цветка составляет восемь сантиметров.

Кроме того, в «Аптекарском огороде» проходит фестиваль китайского Нового года.

В конце января в ботаническом саду МГУ расцвел еще один представитель орхидей — орхидея-вампир Дракула. В роду Дракула 118 видов, родина которых — Мексика, Центральная Америка, Колумбия, Перу и Эквадор. Некоторые виды отличаются кроваво-красным оттенком — отсюда и драматичное название.