Орхидея «Яйцо в гнезде» расцвела в «Аптекарском огороде» в Москве

В московском ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» распустилась орхидея «Яйцо в гнезде» с пурпурными пятнами. Об этом стало известно из сообщения в пресс-службе сада.

Уникальная орхидея «Яйцо в гнезде» расцвела в «Аптекарском огороде»
© Вечерняя Москва
Венерин башмачок пафиопедилум хорошенький (Paphiopedilum bellatulum) настоящее чудо природы. Его нежные лепестки напоминают драгоценные камни, а форма цветка завораживает. Увидеть его можно в Пальмовой оранжерее за стеклом как будто в природной витрине, говорится в Telegram-канале.

Этот вид орхидеи произрастает в тропических зонах Мьянмы, Таиланда, Малайзии и Южного Китая. У него темно-зеленые листья с серебристым мраморным рисунком, а внутри цветка есть яркие пятна. Диаметр цветка составляет восемь сантиметров.

Кроме того, в «Аптекарском огороде» проходит фестиваль китайского Нового года.

В конце января в ботаническом саду МГУ расцвел еще один представитель орхидей — орхидея-вампир Дракула. В роду Дракула 118 видов, родина которых — Мексика, Центральная Америка, Колумбия, Перу и Эквадор. Некоторые виды отличаются кроваво-красным оттенком — отсюда и драматичное название.

Новости Москвы
МГУ
Москва
Эквадор
Мьянма
Мексика
Малайзия
Колумбия
Перу
Таиланд