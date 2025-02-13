Уникальная орхидея «Яйцо в гнезде» расцвела в «Аптекарском огороде»

Орхидея «Яйцо в гнезде» расцвела в «Аптекарском огороде» в Москве
В московском ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» распустилась орхидея «Яйцо в гнезде» с пурпурными пятнами. Об этом стало известно из сообщения в пресс-службе сада.
— Венерин башмачок — пафиопедилум хорошенький (Paphiopedilum bellatulum) — настоящее чудо природы. Его нежные лепестки напоминают драгоценные камни, а форма цветка завораживает. Увидеть его можно в Пальмовой оранжерее за стеклом — как будто в природной витрине, — говорится в Telegram-канале.
Этот вид орхидеи произрастает в тропических зонах Мьянмы, Таиланда, Малайзии и Южного Китая. У него темно-зеленые листья с серебристым мраморным рисунком, а внутри цветка есть яркие пятна. Диаметр цветка составляет восемь сантиметров.
Кроме того, в «Аптекарском огороде» проходит фестиваль китайского Нового года.
В конце января в ботаническом саду МГУ расцвел еще один представитель орхидей — орхидея-вампир Дракула. В роду Дракула 118 видов, родина которых — Мексика, Центральная Америка, Колумбия, Перу и Эквадор. Некоторые виды отличаются кроваво-красным оттенком — отсюда и драматичное название.