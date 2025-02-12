Москвичей предупредили об аномальном похолодании

В начале следующей недели на Москву и Подмосковье обрушатся аномальные морозы. Об этом жителей столичного региона предупредила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с RTVI.

По словам синоптика, в среду, 12 февраля, в Подмосковье и некоторых районах Москвы мороз впервые усилил свои позиции, и столбики термометров показали минус 10 градусов. Такая погода, отметила она, прогнозируется и в ночные часы в выходные, 15 и 16 февраля. В дневное время температура составит не более минус пяти градусов. Что касается осадков, то с четверга, 13 февраля, будет идти небольшой снег, благодаря чему в ближайшие дни снежный покров вырастет до двух-четырех сантиметров.Больше всего осадков может выпасть на севере Московской области, уточнила эксперт.

Похолодание Позднякова связала с тем, что Московский регион в ближайшие дни окажется в тыловой части «очень мощного» циклона, и с северо-западными потоками туда станет поступать холодный воздух.

« В н а ч а л е с л е д у ю щ е й н е д е л и м ы ж д е м д а л ь н е й ш е г о п о н и ж е н и я т е м п е р а т у р ы , о с о б е н н о э т о б у д е т в ы р а ж е н о в н о ч н о е в р е м я . О н а у ж е м о ж е т п о н и ж а т ь с я д о м и н у с 1 5 п о р е г и о н у . Э т о з н а ч и т , ч т о и в Москве минимальная температура будет ниже, чем минус 10 градусов. В середине следующей недели средняя суточная температура воздуха будет градуса на четыре ниже климатической нормы. То есть зима в полную меру заявит о себе», — поделилась информацией специалист.

Ранее в этот же день специалисты «Метеоновостей» сообщили, что в середине дня в среду, 12 февраля, давление в Москве будет находиться на уровне 758 миллиметров ртутного столба, что на 10 градусов превышает норму.