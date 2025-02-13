В Москве стартовал 7-й сезон "Музыки в метро", передает пресс-служба столичного Дептранса.

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Заммэра по вопросам транспорта и промышленности города Максим Ликсутов рассказал, что в течение года перед пассажирами московского метро выступят 425 артистов. В программе запланирована музыка разных жанров – джаз, блюз, рок, поп и авторская песня.

" В ы с т у п л е н и я б у д у т в о к а л ь н ы м и и и н с т р у м е н т а л ь н ы м и . О с о б о е в н и м а н и е з а с л у ж и в а ю т ю н ы е а р т и с т ы . Д л я н и х в п е р в ы е с о з д а л и с п е ц и а л ь н у ю п л о щ а д к у н а с т а н ц и и м е т р о " Л у б я н к а " , – г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

К старту сезона был обновлен сайт проекта, с помощью которого можно познакомиться с артистами, а также следить за расписанием их выступлений.

Между тем новая ночная экскурсия пройдет в столичном метрополитене с 21 на 22 февраля. Участников приглашают побывать в электродепо "Измайлово" и узнать, как устроена работа подземки ночью.

Кроме того, гости смогут прокатиться на историческом поезде по специальному маршруту и увидеть знаковые станции Арбатско-Покровской и Филевской линий, а также насладиться видами ночного города с метромоста.