Стало известно, когда выпадет снег в столице

Небольшой снежок ожидается в Москве в течение ближайших 5-6 дней.

Об этом в среду, 12 февраля, сообщили в столичном метеобюро.

— Е с л и в ч е т в е р г е щ е м а к с и м а л ь н а я т е м п е р а т у р а в Москве будет минус четыре — минус шесть, то к концу календарной недели морозы уже окрепнут, будет где-то порядка минус семи — минус девяти. А дальше даже дневная температура может быть около минус 10, — сказали эксперты.

А вторая декада февраля будет уже «совершенно зимней», передает РИА Новости.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в ближайшие выходные в столице ожидается похолодание. При этом в Москве в предстоящие выходные, 15 и 16 февраля, ночью температура воздуха снизится до минус 10 градусов, а днем она может опускаться до минус 8.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в центре европейской части России в субботу, 15 февраля, впервые в этом году опустится ниже климатической нормы. Специалист отметил, что в тылу циклона, который находится восточнее европейской части России, прогнозируется вхождение холодных воздушных масс.