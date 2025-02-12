В выходные дни, 15–16 февраля, в Москве ожидается небольшой снегопад, который принесет циклон. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Однако она уточнила, что это не внесет весомого вклада в изменение высоты снежного покрова, она может увеличиться на 1-2 см за эти дни. Синоптик добавила, что температура воздуха ночью в субботу составит -9...-10°C, днем — -5...-7°C, что приближено к климатической норме. В воскресенье ночная температура составит -8...-10°C, дневная — -6...-8°C. В этот день, по ее словам, ожидается повышенная влажность воздуха.

« А т м о с ф е р н о е д а в л е н и е х о т я о с т а н е т с я ч у т ь в ы ш е к л и м а т и ч е с к о й н о р м ы , н о б у д е т н и ж е п о с р а в н е н и ю с т е м , ч т о м ы н а б л ю д а е м с е й ч а с ( к л и м а т и ч е с к а я н о р м а д л я с е р е д и н ы ф е в р а л я — 7 4 7 м и л л и м е т р о в р т у т н о г о с т о л б а ; в с у б б о т у д а в л е н и е б у д е т 7 4 9 , в в о с к р е с е н ь е — 7 5 0 ) » , — з а к л ю ч и л а Позднякова.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого сообщил, что температура воздуха в ночь на 12 февраля опускалась до -9,3°C, в области столбики термометров достигли отметки -10°C. По его словам, минувшая ночь стала самой морозной с начала года.