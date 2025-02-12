Столичный коммунальный флот готовят к открытию навигации

Коммунальный флот столицы готовят к открытию навигации.

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На сегодняшний день выполнено 50 процентов от общего объема запланированных работ, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

« В с о с т а в е к о м п л е к с а г о р о д с к о г о х о з я й с т в а е с т ь у н и к а л ь н а я с л у ж б а — к о м м у н а л ь н ы й ф л о т , к о т о р ы й о т в е ч а е т з а п о д д е р ж а н и е ч и с т о т ы в М о с к в е - р е к е и с у д о х о д н о й ч а с т и Я у з ы . В н е г о в х о д и т 3 0 с у д о в , с р е д и н и х б у к с и р н ы е т е п л о х о д ы , к а т е р а , п л а в у ч и е к р а н ы и м у с о р о с б о р щ и к и . С о т к р ы т и е м н а в и г а ц и и о н и е ж е д н е в н о з а н и м а ю т с я с б о р о м м у с о р а с в о д н о й п о в е р х н о с т и и л и к в и д и р у ю т з а г р я з н е н и я » , — о т м е т и л Петр Бирюков.

Работы по межнавигационному ремонту завершатся в апреле. Сейчас идет тщательная проверка технического состояния судов. При необходимости специалисты меняют расходные материалы, проводят диагностику узлов, механизмов и оборудования, проверяют топливные системы и рулевые колонки.

На заключительном этапе состоятся ходовые испытания. Они необходимы для того, чтобы оценить готовность судов к открытию навигации. Благодаря грамотной расстановке флота вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД будут находиться под круглосуточным контролем.

В прошлом сезоне коммунальные суда собрали более 600 тонн мусора и ликвидировали почти 140 различных загрязнений. Со дна извлекли около 6,5 тысячи тонн песка и грунта.