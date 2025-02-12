Столичный коммунальный флот готовят к открытию навигации
Коммунальный флот столицы готовят к открытию навигации.
На сегодняшний день выполнено 50 процентов от общего объема запланированных работ, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В составе комплекса городского хозяйства есть уникальная служба — коммунальный флот, который отвечает за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. В него входит 30 судов, среди них буксирные теплоходы, катера, плавучие краны и мусоросборщики. С открытием навигации они ежедневно занимаются сбором мусора с водной поверхности и ликвидируют загрязнения», — отметил Петр Бирюков.
Работы по межнавигационному ремонту завершатся в апреле. Сейчас идет тщательная проверка технического состояния судов. При необходимости специалисты меняют расходные материалы, проводят диагностику узлов, механизмов и оборудования, проверяют топливные системы и рулевые колонки.
На заключительном этапе состоятся ходовые испытания. Они необходимы для того, чтобы оценить готовность судов к открытию навигации. Благодаря грамотной расстановке флота вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД будут находиться под круглосуточным контролем.
В прошлом сезоне коммунальные суда собрали более 600 тонн мусора и ликвидировали почти 140 различных загрязнений. Со дна извлекли около 6,5 тысячи тонн песка и грунта.