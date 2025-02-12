Какие предложения пользователей платформы «Город идей» реализовала ВДНХ

По итогам проекта «ВДНХ» на платформе «Город идей» были успешно реализованы все 30 предложений, принятых в рамках экспертного отбора и пользовательского голосования. Москвичи высказывали свое мнение о создании новых маршрутов на территории выставки, развитии спортивных сообществ и совершенствовании информационных каналов летом 2022 года.

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Волейбол и армрестлинг

Благодаря предложениям горожан на ВДНХ появилось еще больше возможностей для занятий спортом. Например, открылся волейбольный клуб под открытым небом, где в теплое время года все желающие могут тренироваться в команде единомышленников. А на площадках для воркаута установили столы для армрестлинга. Любители и профессиональные спортсмены могут готовиться к соревнованиям и мериться силой с друзьями и напарниками.

Навигация и интересные маршруты

Построить идеальный маршрут и исследовать даже самые потаенные уголки ВДНХ гостям помогают интерактивные стойки, указатели и уличные экраны. На территории выставки установили более 100 умных устройств.

Спланировать визит поможет специальное приложение. Алгоритмы предложат маршрут, подберут площадки и события в соответствии с интересами пользователей. Так, сервис подскажет, куда стоит заглянуть любителям искусства, спортсменам или гурманам.

Кроме того, горожане предложили интересные променады по территории комплекса. Благодаря им появился маршрут «ВДНХ о России», который включает посещение центра «Космонавтика и авиация» и осмотр макета ракеты-носителя «Восток».

Маршрут «Москвовед 2.0» поможет еще больше узнать о столице. Посетители услышат о новых технологиях, которые облегчают жизнь граждан и поддерживают комфортную среду для проживания, увидят макет города, а также транспорт его жителей.

Кроме того, можно воспользоваться и пятью маршрутами по Музейному городу ВДНХ. Например, на прогулке «Национальные культуры» гости знакомятся с историей, культурой, искусством и традициями стран СНГ — правопреемниц союзных республик.

Платформа «Город идей» работает с 2014 года. К ней присоединились более 600 тысяч пользователей. Они делятся предложениями о том, как сделать жизнь в столице еще комфортнее. Уже реализовано свыше 8,2 тысячи предложений. Горожане участвовали в проектах, посвященных электронным сервисам, культуре, предпринимательству, здравоохранению, образованию, транспорту и другим темам.

Проект развивают ГКУ «Новые технологии управления» и Департамент информационных технологий города Москвы.

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного Правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».