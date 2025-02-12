Москвичкам стали предлагать услугу «любовник на 14 Февраля»

На сайтах объявлений в Москве появилась услуга «парень на сутки». Молодые люди предлагают одиноким девушкам различные услуги в преддверии Дня святого Валентина, пишет MSK1.RU.

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Так, москвичкам предлагают приятную беседу, ужин, букет цветов и фото за символическую плату: расценки разнятся от 500 рублей за час совместного досуга до 1500 тысяч за каждую услугу, при этом прочие траты также оплачивает заказчица.

По словам автора одного из объявлений Романа Мукина, он решил стать «любовником на 14 Февраля» из-за большого количества несчастливых женщин. Свои услуги он предложил впервые.

« Я р е ш и л , п о ч е м у б ы н е о с ч а с т л и в и т ь ж е н щ и н . В с е в р а м к а х п р и л и ч н о г о , н и к а к о й г р я з и и и н т и м а , п р о с т о п р и я т н о е о б щ е н и е и в р е м я п р о в о ж д е н и е » , — р а с с к а з а л о н .

Мукин отметил, что спрос на услуги есть, при этом пишут и женщины, и мужчины. Кто-то хочет сделать фото, чтобы отомстить бывшему партнеру, другие — проверить избранницу на верность.

« О д н а д а м а н а п и с а л а , ч т о х о ч е т п о л у ч и т ь с у т р а 5 0 1 р о з у , п о т о м п о л е т е т ь в П и т е р , о с т а н о в и т ь с я в о т е л е , с х о д и т ь т а м в р е с т о р а н и н о ч ь ю в е р н у т ь с я . О т м у ж ч и н п о с т у п а л о д в а з а п р о с а с п р о в е р к о й ж е н ы » , — д о б а в и л о н .

Ранее москвичкам предложили услугу «Тот самый мужчина на 8 Марта».