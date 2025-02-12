В Москву придут сретенские морозы

В Москву в выходные, 15 и 16 февраля, придут сретенские морозы.

Отрицательные отклонения от климатической нормы составят 1–1,5 градуса, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

" Э т о б у д е т з н а ч и м о е с о б ы т и е , п о т о м у ч т о в п е р в ы е в э т о м г о д у т е м п е р а т у р а с т а н е т н и ж е н о р м ы . Е с л и с р а в н и в а т ь с п о к а з а т е л е м , к о т о р ы й о т м е ч а л с я н е д е л ю н а з а д , т о т е м п е р а т у р а п о н и з и т с я н а 1 0 – 1 2 г р а д у с о в " , – ц и т и р у е т ТАСС синоптика.

По словам Вильфанда, в субботу, 15 февраля, температура ночью будет около минус 10–12 градусов, а в воскресенье – от минус 9 до минус 14 градусов. Днем также ожидается минус 5–10 градусов по области и минус 6–7 градусов в Москве.

Кроме того, добавил Вильфанд, прогнозируется понижение давления, а также небольшой снег.

"Воздушные массы будут перемещаться строго с севера, поэтому ожидается облачная погода, суточный ход температуры будет совсем небольшим, то есть ночные температуры от дневных будут отличаться на несколько градусов всего-навсего", – прогнозирует метеоролог.

Снег и морозы придут в столичный регион в последней декаде февраля, заявил ранее синоптик Евгений Тишковец. В частности, ожидается выпадение 100% от нормы декады – 9–13 миллиметров. По словам синоптика, у любителей активного отдыха будет возможность возобновить лыжный сезон.