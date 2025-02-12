В ночное время в Москве температура воздуха опускалась до минус 9,3 градусов, а в области столицы столбик термометра показывал минус 10. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Так, по словам специалиста, в городе минувшая ночь стала самой морозной с начала года. В шесть часов утра на главной метеостанции Москвы, которая находится на ВДНХ, было отмечено минимальное значение температуры — минус 8,7 градуса. В Тушино температура опустилась до минус 9,3, а в Строгино — до минус 8,8. Самая низкая температура в Московской области была зафиксирована в Сергиевом Посаде — ровно 10 градусов ниже нуля, указал синоптик.

Он отметил, что в настоящее время в столице температура воздуха составляет -8,4 градуса, а атмосферное давление равно 763,1 мм ртутного столба. Ветер дует с северо-запада, влажность воздуха составляет 88%, а видимость — 11 километров. Небо полностью затянуто слоистыми облаками, добавил Тишковец.

Москву покрыло символическим слоем снега

По его словам, в течение дня метеоусловия в Центральной России будут обусловлены западной периферией антициклона, центр которого обосновался над Белоруссией.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что долгожданные сугробы и «свежую лыжню в Подмосковье» можно будет увидеть 15-16 февраля.