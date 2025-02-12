Синоптик Ильин рассказал, когда в Москву вернется оттепель
Оттепель вернется в Москву в третьей декаде февраля. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По его словам, морозы задержатся в столице до конца второй декады месяца, причем в период с 17 по 20 февраля ночью температура может упасть до минус 22 градусов. Специалист уточнил, что после этого морозы пойдут на убыль, и уже 21−23 февраля температура станет плюсовой, начнется оттепель.
— Но и в этот же период будет идти снег. На фоне теплого фронта ожидаются интенсивные продолжительные осадки, — сообщил Ильин в беседе с Aif.ru.
До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в ближайшие выходные в столице ожидается похолодание.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в центре европейской части России в субботу, 15 февраля, впервые в этом году опустится ниже климатической нормы. Специалист отметил, что в тылу циклона, который находится восточнее европейской части России, прогнозируется вхождение холодных воздушных масс.