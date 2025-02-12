Синоптик Ильин рассказал, когда в Москву вернется оттепель

Оттепель вернется в Москву в третьей декаде февраля. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

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По его словам, морозы задержатся в столице до конца второй декады месяца, причем в период с 17 по 20 февраля ночью температура может упасть до минус 22 градусов. Специалист уточнил, что после этого морозы пойдут на убыль, и уже 21−23 февраля температура станет плюсовой, начнется оттепель.

— Н о и в э т о т ж е п е р и о д б у д е т и д т и с н е г . Н а ф о н е т е п л о г о ф р о н т а о ж и д а ю т с я и н т е н с и в н ы е п р о д о л ж и т е л ь н ы е о с а д к и , — с о о б щ и л Ильин в беседе с Aif.ru.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в ближайшие выходные в столице ожидается похолодание.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в центре европейской части России в субботу, 15 февраля, впервые в этом году опустится ниже климатической нормы. Специалист отметил, что в тылу циклона, который находится восточнее европейской части России, прогнозируется вхождение холодных воздушных масс.