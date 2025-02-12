В Москве прошла самая холодная ночь с начала года

Температура ночью в столице опускалась до минус 9,3 градуса, в области показатель дошел до отметки минус 10 градусов.

Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

" В с т о л и ц е н а ш е й р о д и н ы м и н у в ш а я н о ч ь с т а л а с а м о й м о р о з н о й с н а ч а л а г о д а . Н а г л а в н о й м о с к о в с к о й м е т е о с т а н ц и и ВДНХ к 06:00 утра минимальный термометр показал минус 8,7 градуса. В Тушино было минус 9,3, в Строгино - минус 8,8. Самая низкая температура в Подмосковье - в Сергиевом Посаде ровно 10 градусов мороза", - говорится в сообщении.

По его словам, на данный момент в Москве минус 8,4 градуса, атмосферное давление составляет 763,1 мм ртутного столба. Ветер северо-западный, влажность составляет 88%, видимость - 11 км. Также небосвод полностью покрыт слоистыми облаками.

Москву покрыло символическим слоем снега

Синоптик сообщил, что в течение дня метеоусловия в Центральной России будут обусловлены западной периферией антициклона, центр которого обосновался над Белоруссией.

В Москве и Московской области 12 февраля ожидается преобладание облачной погоды, преимущественно без осадков, падение показаний барометров до отметки 755 мм ртутного столба и западный ветер 2-7 м/с. Температура воздуха в городе днем поднимется до минус 1 градуса и опустится до 4 градусов мороза ночью, в области днем будет 0 градусов, а ночью - минус 5.