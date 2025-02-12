Москвичам назвали срок сохранения морозной погоды

Морозная погода в Москве сохранится до середины следующей недели, примерно до 19-20 февраля. Такой срок назвал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

До субботы, 15 февраля, температура воздуха в столичном регионе будет держаться в пределах нормы, а в выходные опустится ниже привычных показателей на один-два градуса. Вполне морозной будет и первая половина следующей недели, отметил синоптик.

« Т е м п е р а т у р а с о с т а в и т о т м и н у с 1 0 д о м и н у с 1 5 г р а д у с о в н о ч ь ю » , — р а с с к а з а л В и л ь ф а н д и д о б а в и л , ч т о д н е м с т о л б и к и т е р м о м е т р о в п о к а ж у т о т м и н у с 5 д о м и н у с 7 г р а д у с о в . « Т а к ч т о н а с т у п и л а с о в е р ш е н н о н о р м а л ь н а я з и м а » , — п о д ч е р к н у л м е т е о р о л о г .

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что оттепель в Москву вернется после 21 февраля. По сведениям метеоролога, долгожданные зимние морозы задержатся в Москве ненадолго.