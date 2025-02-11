Около 4,7 тыс. москвичей получили квартиры в Нижегородском районе с начала реновации

В Нижегородском районе квартиры в современных новостройках получили жители почти трети старых домов, включенных в программу реновации столичного жилфонда. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента городского имущества.

« П е р в у ю п я т и э т а ж к у п о п р о г р а м м е р е н о в а ц и и в Н и ж е г о р о д с к о м р а й о н е н а ч а л и р а с с е л я т ь в ф е в р а л е 2 0 1 9 г о д а . П и с ь м а с п р е д л о ж е н и я м и р а в н о з н а ч н ы х к в а р т и р т о г д а п о л у ч и л и б о л е е 1 7 0 ж и т е л е й к о р п . 3 , д . 1 0 4 н а у л . Н и ж е г о р о д с к а я . В к о н ц е с л е д у ю щ е г о г о д а к н и м п р и с о е д и н и л и с ь м о с к в и ч и и з т р е х с т а р ы х з д а н и й , в 2 0 2 2 г о д у – е щ е и з ш е с т и , а в 2 0 2 3 г о д у – и з 1 5 . С е й ч а с и з 9 2 д о м о в в р а й о н е , в к л ю ч е н н ы х в д е й с т в у ю щ у ю п р о г р а м м у р е н о в а ц и и , р а с с е л е н и е з а т р о н у л о у ж е 3 0 . П р а в о о б л а д а т е л я м и с о в р е м е н н о г о ж и л ь я з д е с ь с т а л и о к о л о 4 , 7 т ы с . г о р о ж а н » , – п р и в о д я т с я в с о о б щ е н и и с л о в а р у к о в о д и т е л я д е п а р т а м е н т а г о р о д с к о г о и м у щ е с т в а Максима Гамана.

Таким образом, отметили в ведомстве, жители около трети отселяемых домов, включенных в действующую программу реновации, оформили документы на квартиры в новостройках. Для переселения жителей из 30 старых домов в Нижегородском районе Москва передала под заселение пять новостроек по программе реновации. В настоящее время 26 зданий полностью расселены. Около 1,5 тыс. жителей уже переехали в новые квартиры. Территории возле новостроек благоустроили: там провели комплексное озеленение, оборудовали детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха для горожан.

В пресс-службе также напомнили, что подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. С ее помощью можно узнать, как организован переезд, получить информацию о необходимых документах для оформления договора, а также воспользоваться ссылками на полезные услуги. Если настроить параметры переезда, в суперсервисе появится возможность ознакомиться с инструкцией под конкретную жизненную ситуацию.