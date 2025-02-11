Около 4,7 тыс. москвичей получили квартиры в Нижегородском районе с начала реновации
В Нижегородском районе квартиры в современных новостройках получили жители почти трети старых домов, включенных в программу реновации столичного жилфонда. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента городского имущества.
«Первую пятиэтажку по программе реновации в Нижегородском районе начали расселять в феврале 2019 года. Письма с предложениями равнозначных квартир тогда получили более 170 жителей корп. 3, д. 104 на ул. Нижегородская. В конце следующего года к ним присоединились москвичи из трех старых зданий, в 2022 году – еще из шести, а в 2023 году – из 15. Сейчас из 92 домов в районе, включенных в действующую программу реновации, расселение затронуло уже 30. Правообладателями современного жилья здесь стали около 4,7 тыс. горожан», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.
Таким образом, отметили в ведомстве, жители около трети отселяемых домов, включенных в действующую программу реновации, оформили документы на квартиры в новостройках. Для переселения жителей из 30 старых домов в Нижегородском районе Москва передала под заселение пять новостроек по программе реновации. В настоящее время 26 зданий полностью расселены. Около 1,5 тыс. жителей уже переехали в новые квартиры. Территории возле новостроек благоустроили: там провели комплексное озеленение, оборудовали детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха для горожан.
В пресс-службе также напомнили, что подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. С ее помощью можно узнать, как организован переезд, получить информацию о необходимых документах для оформления договора, а также воспользоваться ссылками на полезные услуги. Если настроить параметры переезда, в суперсервисе появится возможность ознакомиться с инструкцией под конкретную жизненную ситуацию.