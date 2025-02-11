IV Московская неделя моды пройдет с 13 по 18 марта в столице в Центральном выставочном зале "Манеж". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мероприятия.

" М о с к о в с к а я н е д е л я м о д ы - б е з у с л о в н ы й и н с т р у м е н т к у л ь т у р н о г о д и а л о г а , с о б ы т и е п о м о г а е т р о с с и й с к и м д и з а й н е р а м р а с ш и р я т ь с п е к т р в л и я н и я , о т е ч е с т в е н н ы й к у л ь т у р н ы й к о д н а ч и н а ю т у з н а в а т ь з а р у б е ж о м и ч а щ е в ы б и р а ю т в н у т р и с т р а н ы " , - о т м е т и л а Ольга Михайловская, член Экспертного совета Московской недели моды.

В программе мероприятия планируются модные показы российских и зарубежных дизайнеров, открытый маркет с товарами локальных брендов, лекторий с участием ведущих экспертов, фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts и бизнес-шоурум. Дизайнеры-участники представят свои работы широкой публике и экспертам модной индустрии.

"Москва задает тренды, я видел много жителей и гостей столицы на показах, которые вдохновляются коллекциями российских брендов и восторгаются масштабом Московской недели моды. С нетерпением жду новый сезон и новые таланты со всей России на подиумах в центре Москвы", - подчеркивает Алексей Сухарев, член Экспертного совета Московской недели моды.

ТАСС - генеральный информационный партнер события.