IV Московская неделя моды пройдет с 13 по 18 марта
IV Московская неделя моды пройдет с 13 по 18 марта в столице в Центральном выставочном зале "Манеж". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мероприятия.
"Московская неделя моды - безусловный инструмент культурного диалога, событие помогает российским дизайнерам расширять спектр влияния, отечественный культурный код начинают узнавать за рубежом и чаще выбирают внутри страны", - отметила Ольга Михайловская, член Экспертного совета Московской недели моды.
В программе мероприятия планируются модные показы российских и зарубежных дизайнеров, открытый маркет с товарами локальных брендов, лекторий с участием ведущих экспертов, фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts и бизнес-шоурум. Дизайнеры-участники представят свои работы широкой публике и экспертам модной индустрии.
"Москва задает тренды, я видел много жителей и гостей столицы на показах, которые вдохновляются коллекциями российских брендов и восторгаются масштабом Московской недели моды. С нетерпением жду новый сезон и новые таланты со всей России на подиумах в центре Москвы", - подчеркивает Алексей Сухарев, член Экспертного совета Московской недели моды.
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