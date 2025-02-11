Москвичи стали чаще менять планировки квартир

Москвичи за прошлый год подали около 30 тыс. заявлений о согласовании перепланировки. Из них 13,5 тыс. касались еще только планируемых работ - это число за год выросло на 10%.

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Примерно 7 тыс. заявлений касались устранения допущенных при перепланировке нарушений и узаконивания ранее выполненных работ. Да, москвичи по-прежнему нередко меняют планировку нелегально, но постепенно этот тренд меняется. С одной стороны, помогает упрощение процедур согласования, а с другой - люди понимают, что рано или поздно согласовывать перенесенные стены все равно придется, только надо будет еще платить штрафы.

" В н а с т о я щ е е в р е м я у с л у г у п о о ф о р м л е н и ю п е р е п л а н и р о в к и в к в а р т и р е м о ж н о п о л у ч и т ь т о л ь к о в э л е к т р о н н о м в и д е : п о д а т ь з а я в л е н и е и н а п р а в и т ь д о к у м е н т ы н е о б х о д и м о н а п о р т а л е m o s . r u , т а м б у д у т д о с т у п н ы д а н н ы е о р е г и с т р а ц и и , с р о к а х о к а з а н и я у с л у г и и п р и н я т о м р е ш е н и и " , - г о в о р и т з а м м э р а п о в о п р о с а м Ж К Х и б л а г о у с т р о й с т в а Петр Бирюков.

Интересно, что примерно каждое десятое заявление в прошлом году касалось узаконивания перепланировки в упрощенном порядке - по эскизу, который можно просто набросать от руки. Конечно, серьезные работы так не согласовать, но незначительные изменения - вполне.