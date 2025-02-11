В Москве открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Ивану Палилову

В столице состоялось торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского Союза подполковнику Ивану Константиновичу Палилову. Она появилась на здании по адресу: Сиреневый бульвар, дом 50.

© Департамент культурного наследия города Москвы

« Н а в о с т о к е Москвы, в районе Восточное Измайлово увековечена память Ивана Константиновича Палилова – участника Великой Отечественной войны, подполковника и Героя Советского Союза. На фасаде дома, в котором он прожил более 20 лет – с 1973 по 1994 год, появилась мемориальная доска. Она представляет собой барельефное изображение Ивана Палилова и посвятительную надпись», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Инициатором установки выступила межрегиональная общественная организация «Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» г. Москвы и Московской области.

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие представители федеральных и столичных органов власти, общественных и ветеранских организаций, СМИ, родственники и друзья Ивана Константиновича, москвичи и гости столицы.

Иван Константинович Палилов – Герой Советского Союза, подполковник. Участвовал в боях Советско-финской войны, а также Великой Отечественной войны с самого ее начала. Отличился во время освобождения Польши – в 1945 году рота под его руководством успешно прорвала немецкую оборону в районе населенного пункта Бжозувка-Подогродзе в 8 километрах к югу от города Варка, переправилась через реку Пилицу и захватила мост через нее.

Указом Президиума Верховного Совета СССР был удостоен в 1945 году высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».