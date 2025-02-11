ЦППК начала тестовые поездки ЭП2Д на Ярославском направлении
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) начала тестовые поездки ЭП2Д на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
"Сегодня начались тестовые поездки поезда ЭП2Д на Ярославском направлении. Состав курсирует без пассажиров в ночное и дневное время вне часа пик. Тестовая поездка позволит убедиться в готовности инфраструктуры, в том числе платформ и устройств энергоснабжения, принимать новые составы", - значится в сообщении.
Современные поезда начнут заменять арендованные составы ранних серий уже в мае.
"Тестовые поездки проводятся совместно с Департаментом транспорта Москвы и РЖД", - заключили в компании.