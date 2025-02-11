Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) начала тестовые поездки ЭП2Д на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

" С е г о д н я н а ч а л и с ь т е с т о в ы е п о е з д к и п о е з д а Э П 2 Д н а Я р о с л а в с к о м н а п р а в л е н и и . С о с т а в к у р с и р у е т б е з п а с с а ж и р о в в н о ч н о е и д н е в н о е в р е м я в н е ч а с а п и к . Т е с т о в а я п о е з д к а п о з в о л и т у б е д и т ь с я в г о т о в н о с т и и н ф р а с т р у к т у р ы , в т о м ч и с л е п л а т ф о р м и у с т р о й с т в э н е р г о с н а б ж е н и я , п р и н и м а т ь н о в ы е с о с т а в ы " , - з н а ч и т с я в с о о б щ е н и и .

Современные поезда начнут заменять арендованные составы ранних серий уже в мае.