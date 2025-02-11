Более 20 стран подтвердили участие в конкурсе «Интервидение» в Москве

Более 20 стран подтвердили участие в конкурсе «Интервидение», который пройдет в сентябре 2025 года в Москве, что обещает стать одним из крупнейших культурных событий года.

Участие в международном конкурсе «Интервидение», который пройдет в сентябре 2025 года в Москве, подтвердили более 20 стран, сообщает РИА «Новости». Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что это событие станет одним из самых значительных культурных мероприятий года.

« К о н к у р с « И н т е р в и д е н и е » б у д е т п р о х о д и т ь в с е н т я б р е 2 0 2 5 г о д а в М о с к в е . Я д у м а ю , ч т о у ж е с е г о д н я я с н о , ч т о э т о т к о н к у р с с т а н е т о д н и м и з с а м ы х б о л ь ш и х к у л ь т у р н ы х с о б ы т и й н ы н е ш н е г о г о д а . В н е м п о д т в е р д и л и с в о е у ч а с т и е б о л е е 2 0 с т р а н , и э т о т п р о ц е с с у в е л и ч е н и я к о л и ч е с т в а г о с у д а р с т в п о - п р е ж н е м у п р о и с х о д и т » , – з а я в и л о н .

Швыдкой подчеркнул, что среди участников будут такие страны, как Китай, Бразилия, Азербайджан, Белоруссия, Кыргызстан, а также государства Латинской Америки и Ближнего Востока. Он уверен, что конкурс станет ярким культурным событием без одного отработанного стандарта, как на «Евровидении», и подчеркнул многоцветие популярной музыки, связанной с традициями.

Команда, работающая над конкурсом, вместе с фондом-инноватором и Первым каналом, создадут уникальное явление с перспективой на успех, добавил Швыдкой.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в Москве и области. Проект будет регулярным. В этом году фестиваль ждет исполнителей из 16 стран, в том числе Азербайджана, Белоруссии, Бразилии, Казахстана, Китая, Кубы.

Руководитель «Интервидения» назвала преимущество конкурса над «Евровидением».