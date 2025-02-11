Более 20 стран подтвердили участие в конкурсе «Интервидение» в Москве в 2025 году
Более 20 стран подтвердили участие в конкурсе «Интервидение», который пройдет в сентябре 2025 года в Москве, что обещает стать одним из крупнейших культурных событий года.
Участие в международном конкурсе «Интервидение», который пройдет в сентябре 2025 года в Москве, подтвердили более 20 стран, сообщает РИА «Новости». Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что это событие станет одним из самых значительных культурных мероприятий года.
«Конкурс «Интервидение» будет проходить в сентябре 2025 года в Москве. Я думаю, что уже сегодня ясно, что этот конкурс станет одним из самых больших культурных событий нынешнего года. В нем подтвердили свое участие более 20 стран, и этот процесс увеличения количества государств по-прежнему происходит», – заявил он.
Швыдкой подчеркнул, что среди участников будут такие страны, как Китай, Бразилия, Азербайджан, Белоруссия, Кыргызстан, а также государства Латинской Америки и Ближнего Востока. Он уверен, что конкурс станет ярким культурным событием без одного отработанного стандарта, как на «Евровидении», и подчеркнул многоцветие популярной музыки, связанной с традициями.
Команда, работающая над конкурсом, вместе с фондом-инноватором и Первым каналом, создадут уникальное явление с перспективой на успех, добавил Швыдкой.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в Москве и области. Проект будет регулярным. В этом году фестиваль ждет исполнителей из 16 стран, в том числе Азербайджана, Белоруссии, Бразилии, Казахстана, Китая, Кубы.
Руководитель «Интервидения» назвала преимущество конкурса над «Евровидением».