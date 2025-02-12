Московский зоопарк занял первое место в мире по разнообразию видов

Московский зоопарк занял первое место в мире по разнообразию коллекции, там представлено более 1200 видов.
Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Всего в прошлому году здесь появились 300 новых обитателей из двух десятков регионов России и других стран. Среди них — три малайских медвежонка: Маша, Лучик и Звездочка. Имена выбраны москвичами в проекте "Активный гражданин"», — указал градоначальник.
Новоселами Московского зоопарка стали 63 вида животных. В вольерах поселились также редкие краснокнижные звери. Собянин добавил, что на экспозиции «Остров зверей» теперь можно увидеть пятнистых гиен, а в рамках международного сотрудничества привезли черного грифа из зоопарка Алма-Аты.
На подмосковной территории зоопарка с августа живут 37 собак, перевезенных из приютов Курской области. О них заботятся сотрудники и волонтеры.
Ранее Московский зоопарк показал на видео первый выход малайского медвежонка Лучика в игровую комнату. Ведущий зоотехник отдела «Млекопитающие» Денис Кочатов рассказал, что первое появление в свете сопровождалось его живым интересом ко всему.