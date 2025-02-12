Московский зоопарк занял первое место в мире по разнообразию видов

Московский зоопарк занял первое место в мире по разнообразию коллекции, там представлено более 1200 видов.

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Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

« В с е г о в п р о ш л о м у г о д у з д е с ь п о я в и л и с ь 3 0 0 н о в ы х о б и т а т е л е й и з д в у х д е с я т к о в р е г и о н о в Р о с с и и и д р у г и х с т р а н . С р е д и н и х — т р и м а л а й с к и х м е д в е ж о н к а : М а ш а , Л у ч и к и З в е з д о ч к а . И м е н а в ы б р а н ы м о с к в и ч а м и в п р о е к т е " А к т и в н ы й г р а ж д а н и н " » , — у к а з а л г р а д о н а ч а л ь н и к .

Новоселами Московского зоопарка стали 63 вида животных. В вольерах поселились также редкие краснокнижные звери. Собянин добавил, что на экспозиции «Остров зверей» теперь можно увидеть пятнистых гиен, а в рамках международного сотрудничества привезли черного грифа из зоопарка Алма-Аты.

На подмосковной территории зоопарка с августа живут 37 собак, перевезенных из приютов Курской области. О них заботятся сотрудники и волонтеры.

Ранее Московский зоопарк показал на видео первый выход малайского медвежонка Лучика в игровую комнату. Ведущий зоотехник отдела «Млекопитающие» Денис Кочатов рассказал, что первое появление в свете сопровождалось его живым интересом ко всему.