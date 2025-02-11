Шумомеры появятся в районе Патриарших прудов в Москве

С их помощью планируют привлекать к ответственности нарушителей допустимого уровня шума. Об этом сообщил замруководителя по транспортному обеспечению и фотовидеофиксации ЦОДД Москвы Егор Чернов. Первые 30 приборов в столице установят в местах, где высокий уровень шума фиксируется чаще всего, а также в спальных районах. Затем шумомеры появятся возле водоёмов, где люди арендуют яхты и громко включают музыку. Места для установки таких комплексов будут определять и по заявкам жителей.

В январе ЦОДД сообщил, что в Москве появится комплекс фотовидеофиксации, который будет измерять уровень шума на дорогах и поможет наказывать водителей авто без глушителей.