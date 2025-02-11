В "Москвариуме" откроется футуристическое пространство с медузами
Новое футуристичное пространство, где будут обитать различные виды медуз, откроется в центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ 14 февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе аквариума.
"В экспозиции "Москвариума" представлено более 12 тыс. обитателей, среди которых есть и одни из самых древних и необычных жителей мирового океана - медузы. Они всегда вызывали повышенный интерес среди наших посетителей, и мы давно планировали открыть отдельное пространство, посвященное различным видам этих загадочных существ. В сентябре прошлого года мы начали реконструкцию, и вот, наконец, готовы к открытию новой футуристичной экспозиции. Благодаря ей жители и гости столицы смогут увидеть наших новых обитателей во всей красе", - цитирует пресс-служба руководителя департамента внешних коммуникаций Центра океанографии и морской биологии "Москвариум" Татьяну Голубину.
В пресс-службе добавили, что первые посетители увидят ушастых аурелий, а позже экспозицию пополнят гребневики, морские крапивы и корнероты. Все они различаются по размерам, форме и окраске.