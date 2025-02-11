В "Москвариуме" откроется футуристическое пространство с медузами

Новое футуристичное пространство, где будут обитать различные виды медуз, откроется в центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ 14 февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе аквариума.

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" В э к с п о з и ц и и " М о с к в а р и у м а " п р е д с т а в л е н о б о л е е 1 2 т ы с . о б и т а т е л е й , с р е д и к о т о р ы х е с т ь и о д н и и з с а м ы х д р е в н и х и н е о б ы ч н ы х ж и т е л е й м и р о в о г о о к е а н а - м е д у з ы . О н и в с е г д а в ы з ы в а л и п о в ы ш е н н ы й и н т е р е с с р е д и н а ш и х п о с е т и т е л е й , и м ы д а в н о п л а н и р о в а л и о т к р ы т ь о т д е л ь н о е п р о с т р а н с т в о , п о с в я щ е н н о е р а з л и ч н ы м в и д а м э т и х з а г а д о ч н ы х с у щ е с т в . В с е н т я б р е п р о ш л о г о г о д а м ы н а ч а л и р е к о н с т р у к ц и ю , и в о т , н а к о н е ц , г о т о в ы к о т к р ы т и ю н о в о й ф у т у р и с т и ч н о й э к с п о з и ц и и . Б л а г о д а р я е й ж и т е л и и г о с т и с т о л и ц ы с м о г у т у в и д е т ь н а ш и х н о в ы х о б и т а т е л е й в о в с е й к р а с е " , - ц и т и р у е т п р е с с - с л у ж б а р у к о в о д и т е л я д е п а р т а м е н т а в н е ш н и х к о м м у н и к а ц и й Ц е н т р а о к е а н о г р а ф и и и м о р с к о й б и о л о г и и " М о с к в а р и у м " Т а т ь я н у Г о л у б и н у .

В пресс-службе добавили, что первые посетители увидят ушастых аурелий, а позже экспозицию пополнят гребневики, морские крапивы и корнероты. Все они различаются по размерам, форме и окраске.