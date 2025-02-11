Киностудия Горького запустила постоянные экскурсии

Киностудия Горького запускает новые экскурсии под названием «Путешествие в мир кино», которые будут проходить по воскресеньям в 14:00. Москвичи и туристы могут присоединяться к собранным группам без предварительной записи, что делает знакомство с историей киностудии более доступным.

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Участникам также удастся погрузиться в увлекательную историю студии, основанной в 1915 году купцом Михаилом Трофимовым.

Во время экскурсии гости пройдут по коридорам киностудии и увидят оригинальные костюмы, включая униформу штандартенфюрера Штирлица, в которой снялся Вячеслав Тихонов в культовом фильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». Также будет представлено платье госпожи де Реналь и другие знаковые костюмы.

Кроме того, участники смогут рассмотреть кинотехнику, использовавшуюся для создания шедевров советского кинематографа. Среди экспонатов — легендарная кинокамера «Дружба», весом более 70 килограмм, благодаря которой были запечатлены уникальные моменты «Семнадцати мгновений весны».

Порядка 19 миллиардов рублей было вложено в обновление Киностудии им. Горького. Часть средств пойдет на возведение и ремонт уже существующих объектов на улице Эйзенштейна в северо-восточной части Москвы.