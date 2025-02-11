Собянин поздравил школьников Москвы с победой в первенстве России по шахматам

Мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях адресовал поздравление столичным школьникам, одержавшим победу в первенстве России по шахматам. Учащиеся завоевали 12 золотых, семь серебряных и шесть бронзовых медалей.

Собянин поздравил школьников Москвы с победой в первенстве России по шахматам
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А воспитанники детско-юношеской спортивной школы им. Ботвинника Московского дворца пионеров стали чемпионами в своих возрастных категориях, информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал главы города.

Мэр отметил и выдающиеся достижения воспитанников школ Анатолия Карпова, «Интеллект», «Юность Москвы», центра творчества «Бибирево», а также учеников гроссмейстера Андрея Селиванова.

«Поздравляю с заслуженными наградами и желаю новых успехов», написал Собянин.

Ранее сообщалось, что девятилетний россиянин Роман Шогджиев установил новый мировой рекорд в шахматах.

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