В столице начались соревнования чемпионата "Московские мастера"

Около четырех тысяч столичных школьников и студентов колледжей примут участие в соревнованиях чемпионата "Московские мастера", где им предстоит показать свои навыки и знания в различных профессиях, сообщила пресс-служба городского департамента образования и науки.

" В э т о т р а з с о р е в н о в а н и я о х в а т я т п о ч т и 3 0 0 к о м п е т е н ц и й . З а д а н и я , к о т о р ы е б у д у т в ы п о л н я т ь р е б я т а , б ы л и р а з р а б о т а н ы с о в м е с т н о с п р о ф и л ь н ы м и р а б о т о д а т е л я м и . З а з в а н и е л у ч ш и х в с в о е м д е л е п о б о р ю т с я у ч а щ и е с я и з 3 5 3 ш к о л и к о л л е д ж е й с т о л и ц ы " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Уточняется, что всего заявки на участие подали более 37 тыс. школьников и студентов колледжей, почти 4 тыс. из них прошли отбор. Состязания в рамках регионального этапа чемпионата "Профессионалы" продлятся до 15 марта и пройдут в трех возрастных категориях. Победители и призеры войдут в состав сборной Москвы и смогут представить город на федеральном этапе чемпионата.

Чемпионат пройдет на площадках 37 столичных колледжей, которые оснащены всем необходимым. Например, на базе флагманского центра коллективного пользования колледжей Москвы "Руднево" состоится состязание по компетенции "Ремонт беспилотных летательных аппаратов". Участникам предложат провести диагностику системы БПЛА при помощи измерительного оборудования. А задания по компетенции "Электромонтаж" конкурсанты выполнят на площадке Московского государственного колледжа электромеханики и информационных технологий, они будут использовать передовые измерительные приборы, автоматизированные системы проектирования и современные кабельные системы.