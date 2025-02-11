Свыше 60 тысяч "умных" фонарей установлено в Москве в 2024 году

Свыше 60 тысяч "умных" фонарей установили в Москве в 2024 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

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" К а ч е с т в е н н о е о с в е щ е н и е я в л я е т с я н е о б х о д и м ы м у с л о в и е м к о м ф о р т н о й г о р о д с к о й с р е д ы , с 2 0 1 8 г о д а в с т о л и ц е р е а л и з у е т с я п р о г р а м м а , в р а м к а х к о т о р о й с п е ц и а л ь н ы м и к о н т р о л е р а м и о с н а щ а ю т с я у ж е и м е ю щ и е с я о п о р ы о с в е щ е н и я " , – р а с с к а з а л о н .

Таким образом, в столице установлены почти 390 фонарей такого типа. Контролеры в системе освещения помогают снизить потребление электроэнергии и гарантируют эффективное освещение улиц, дорог, дворов и общественных мест в городе.

Контролеры – это компактные устройства, которые в режиме реального времени передают информацию в Центр управления сетями АО "ОЭК", пояснил вице-мэр. Как только система обнаруживает неисправность светильника, диспетчер получает уведомление, и аварийная бригада отправляется на место для устранения проблемы.

Между тем в 2025 году власти Москвы намерены привести в порядок 2 428 домов и заменить 4 265 лифтов. Предполагается, что в течение года в столице появится еще 32 тысячи приборов наружного освещения. Они будут установлены во дворах, на детских и спортивных площадках. Также планируется, что в 2025 году они обновят 26,2 миллиона квадратных метров дорог, а также дополнят разметкой 3,5 миллиона квадратных метров дорожного полотна.