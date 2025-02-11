Мастер-классы и спектакли пройдут в кинопарке "Москино" в выходные

В кинопарке "Москино" 15 и 16 февраля пройдут киноконференции с режиссерами, актерами и сценаристами, мастер-классы и игры для детей, кинопросмотры для всей семьи, киноэкспедиции, а также показы мультимедийного спектакля "Соборная площадь". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

© m24.ru

В выходные с 13:00 до 17:00 на втором этаже образовательного центра состоится форум "Киносказка". Создатели фэнтези-фильмов расскажут об особенностях жанра, съемках и использовании современных технологии в производстве кинокартин. Там же организуют мастер-классы по гриму, актерскому мастерству и созданию кинокостюма. Кроме того, гости смогут посетить творческие вечера с участием актера и сценариста.

У хромакея все желающие смогут встретиться с оператором, который поделится секретами наложения фильтров при съемке. Также в декорациях "Москва 1940-х годов" посетители узнают о создании видеоблога.

В субботу и воскресенье с 13:00 до 16:00 гостям предложат посмотреть спектакль "Русалки и легенды". Постановка перенесет зрителей в волшебную страну, где живут древнегреческие герои, отважные моряки, драконы и другие персонажи. Посетителей ждет представление с театром теней, куклами-марионетками, фокусами и песочной анимацией.

Около хромакея также состоятся анимационные игры. Юные гости будут перекатывать мячики по деревянному лабиринту, строили дома из кубиков, стрелять из лука по мишеням и другое.

В 18:30 и 20:00 поклонники исторических приключений смогут посетить спектаклю "Соборная площадь". Перед зрителями предстанут Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский, патриарх Гермоген, Лжедмитрий II, Марина Мнишек и прочие герои Смутного времени. В разные дни в постановках участвуют известные актеры театра и кино, среди них – Дмитрий Певцов, Елена Захарова, Анна Большова и другие.

Продолжительность спектакля составляет один час. Показы будут проходить по выходным до 23 февраля, билеты доступны на сайте.

Во время экскурсии "Киноэкспедиция" москвичи и туристы смогут получить новые знания и увидеть настоящие декорации к фильмам. Для любителей размеренных прогулок подойдет квест "Дорога ведет" в парке сказок.

Также в декорации "Центр Москвы" пройдет игра "Фильм! Фильм! Фильм!", участники которой сделают кинопроект и примут участие во все этапах производства фильма.

На центральной площади посетители послушают знакомые песни в исполнении кавер-групп. В шале № 1 для юных гостей пройдут мастер-классы, а в шале № 2 дети смогут разрисовать кинохлопушку.

Помимо этого, в кинотеатре "Москино кинопарк" гостей ждут премьеры недели. Например, драма "Пророк. История Александра Пушкина" расскажет о жизни великого поэта. В главной роли – Юрий Борисов, который стал первым российским актером, номинированным на премию "Оскар".

Также все желающие смогут посмотреть семейную комедию "Манюня: День рождения Ба". Расписание сеансов и покупка билетов доступны на сайте.

Ранее сообщалось, что площадь кинокластера "Москино" планируется увеличить на 138 гектаров. Кроме того, там намерены создать более 25 тысяч квадратных метров декораций. Таким образом, "Москино" станет крупнейшей в мире площадкой для натурных съемок.