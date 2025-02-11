Новая экскурсия пройдет в метро Москвы в ночь с 21 на 22 февраля

Новая ночная экскурсия пройдет в столичном метрополитене с 21 на 22 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

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Участников приглашают побывать в электродепо "Измайлово" и узнать, как устроена работа подземки ночью. Кроме того, гости смогут прокатиться на историческом поезде по специальному маршруту и увидеть знаковые станции Арбатско-Покровской и Филевской линий, а также насладиться видами ночного города с метромоста.

" М ы п р о д о л ж а е м о р г а н и з о в ы в а т ь м е р о п р и я т и я , к о т о р ы е з н а к о м я т ж и т е л е й и г о с т е й с т о л и ц ы с М о с к о в с к и м т р а н с п о р т о м . Т а к у ю з а д а ч у п о с т а в и л м э р Москвы Сергей Собянин. Ночные экскурсии – это возможность увидеть метро с новой стороны и узнать, как оно работает, когда город спит", – сказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

При этом количество мест на экскурсию ограничено.

Ранее первая в 2025 году экспозиция в Московском метрополитене, посвященная отечественной картине "Злой город", открылась на станции "Воробьевы горы". Новая лента рассказывает об обороне Козельска от войск Золотой орды в 1238 году. Ликсутов подчеркнул, что пассажиры смогут увидеть костюмы главных героев фильма, а также узнать историю их создания.