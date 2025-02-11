Сергунина пригласила московскую молодежь на цикл патриотических встреч

До конца года в Москве пройдет серия патриотических мероприятий «Урок мужества» для молодежи от 18 до 35 лет. В программе — встречи с военнослужащими и ветеранами, квесты, викторины, спортивные тренировки и мастер-классы. Об этом сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

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Открыла цикл встреча с участниками специальной военной операции, которые рассказали о мужестве и ответили на вопросы слушателей. Также состоялся спортивный урок с чемпионами по кикбоксингу и боксу.

В дальнейшем участников ждут исторический квест «Память на века», тренировки с известными спортсменами, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и мастер-классы по оказанию первой помощи.

Регистрация доступна на портале «Молодежь Москвы».

Организатор — молодежное сообщество «STOлица».

12 февраля в Музее Победы стартует новый курс повышения квалификации «Противодействие фальсификации Отечественной истории в информационной среде. Методы борьбы». Участниками станут музейщики из Москвы, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Ростовской, Саратовской, Тверской и Ярославской областей, а также Краснодарского и Пермского краев.