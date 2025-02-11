Москву покрыло символическим слоем снега

В Москве образовался символический снежный покров. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что высота покрова после 25 суток бесснежья составила один сантиметр — столько осадков выпало на главной метеостанции столицы, ВДНХ. Столько же оказалось в Подмосковье (Ново-Иерусалим, Волоколамск, Наро-Фоминск, Кашира, Михайловское). Больше всего снега выпало в Клину, где уровень покрова достиг двух сантиметров.

Синоптик пообещал, что снежный покров будет медленно расти. К выходным, 15 и 16 февраля, в столице он достигнет трех сантиметров, к 23 февраля — около восьми сантиметров.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предсказала, что к субботе, 15 февраля, в Москве похолодает ночью до минус 10-12 градусов Цельсия, днем температура составит минус 5-7 градусов.