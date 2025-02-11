Ледовый дворец в Хорошево-Мневниках обеспечили связью

Комплексная инфраструктура связи развернута на территории нового ледового дворца в Мневниковской пойме. Об этом сообщила пресс-служба компании МТС.

« В з д а н и и д в о р ц а б ы л а р а з в е р н у т а м о б и л ь н а я с е т ь п о т е х н о л о г и и i n d o o r ( в н у т р и п о м е щ е н и я – п р и м . А г е н т с т в а ) . О н а п о з в о л я е т з в о н и т ь , в т о м ч и с л е п о т е х н о л о г и и V o L T E ( п е р е д а ч а г о л о с а ч е р е з и н т е р н е т – п р и м . А г е н т с т в а ) . У с т а н о в л е н н о е о б о р у д о в а н и е д о с т у п н о д л я п о д к л ю ч е н и я д р у г и м о п е р а т о р а м , к о т о р ы е т а к ж е с м о г у т п р е д о с т а в л я т ь с в я з ь с в о и м к л и е н т а м . Д л я с о т р у д н и к о в д в о р ц а о р г а н и з о в а н д о с т у п к о ф и с н о м у и н т е р н е т у и т е л е ф о н и и , д л я ч е г о и н ж е н е р ы к о м п а н и и п р о л о ж и л и о п т о в о л о к о н н ы е л и н и и с в я з и . В з д а н и и т а к ж е р а з в е р н у т а б е с п л а т н а я о б щ е д о с т у п н а я W i - F i - с е т ь » , – г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Новый ледовый дворец открылся на северо-западе столицы в районе Хорошево-Мневники 30 января. Его площадь превышает 20 тыс. кв. м, а вместимость трибун – свыше 2 тыс. зрительских мест.

На открытии дворца мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в Нижних Мневниках развивается один из крупнейших спортивных кластеров Москвы и страны, а ледовый дворец – один из его крупнейших объектов.