Ледовый дворец в Хорошево-Мневниках обеспечили связью
Комплексная инфраструктура связи развернута на территории нового ледового дворца в Мневниковской пойме. Об этом сообщила пресс-служба компании МТС.
«В здании дворца была развернута мобильная сеть по технологии indoor (внутри помещения – прим. Агентства). Она позволяет звонить, в том числе по технологии VoLTE (передача голоса через интернет – прим. Агентства). Установленное оборудование доступно для подключения другим операторам, которые также смогут предоставлять связь своим клиентам. Для сотрудников дворца организован доступ к офисному интернету и телефонии, для чего инженеры компании проложили оптоволоконные линии связи. В здании также развернута бесплатная общедоступная Wi-Fi-сеть», – говорится в сообщении.
Новый ледовый дворец открылся на северо-западе столицы в районе Хорошево-Мневники 30 января. Его площадь превышает 20 тыс. кв. м, а вместимость трибун – свыше 2 тыс. зрительских мест.
На открытии дворца мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в Нижних Мневниках развивается один из крупнейших спортивных кластеров Москвы и страны, а ледовый дворец – один из его крупнейших объектов.