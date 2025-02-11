Первая декада февраля в Москве впервые за всю историю прошла без снега

Впервые за всю историю первая декада февраля в Москве прошла без снега, сообщила в своем Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

« П е р в а я д е к а д а ф е в р а л я в Москве выдалась относительно теплой. Средняя суточная температура воздуха на станции ВДНХ составила минус 1,6 градуса, что на 5,6 градуса выше нормы. Такое в столице случается в среднем один раз в семь–восемь лет. Самой теплой, со средней температурой плюс 0,7 градуса, была первая декада февраля в 1990 году. <…> Что касается снежного покрова, то 2025 год стал совершенно уникальным. Еще не было случая, что в конце первой декады февраля в Москве не было снега», – написала Позднякова.

Она добавила, что всего в столице выпало 2,8 мм осадков – 6% от нормы.