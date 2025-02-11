Более 150 тыс "квадратов" образовательных объектов построят в СЗАО

Свыше 150 тысяч квадратных метров образовательных объектов появятся на месте бывшего Тушинского аэродрома в районе Покровское-Стрешнево, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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" Т е р р и т о р и я б ы в ш е г о Т у ш и н с к о г о а э р о д р о м а а к т и в н о р а з в и в а е т с я : с т р о я т с я ж и л ы е д о м а , с о з д а е т с я с о ц и а л ь н а я и о б щ е с т в е н н о - д е л о в а я и н ф р а с т р у к т у р а " , – о т м е т и л в и ц е - м э р .

Проект развития также предполагает строительство там более 300 тысяч квадратных метров объектов коммерческой и общественно-деловой инфраструктуры. Например, к настоящему моменту специалисты возвели две школы, пять детских садов и ряд спортивных объектов, уточнил Ефимов.

Кроме того, в районе появились стадион "Лукойл Арена", тренировочная база с шестью открытыми футбольными полями, спорткомплекс "Чкалов Арена", который включает ледовое пространство, универсальный спортивный зал, хореографические залы и другие площадки.

В данный момент на территории ведутся работы по строительству двух школ, которые суммарно смогут вместить 1,7 тысячи учеников, а также двух детских садов общей площадью более 10 тысяч квадратных метров, уточнил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

" П о м и м о э т о г о , т а м п л а н и р у е т с я в о з в е с т и т о р г о в о - р а з в л е к а т е л ь н ы й ц е н т р п л о щ а д ь ю б о л е е 1 7 т ы с я ч к в а д р а т н ы х м е т р о в " , – д о б а в и л о н .

Между тем к 2026 году планируют достроить школу на 675 мест в Нагатино-Садовниках. На площади 17 тысяч квадратных метров развернутся три блока от трех до четырех этажей, которые будут объединены подземным помещением с инженерными установками и прокладками коммуникаций.

В самом здании обустроят не только универсальные и особые учебные кабинеты и актовый зал, но и гимнастический и универсальный спортивные залы. Также учреждение оснастят лабораториями, а на территории рядом с ним будут созданы зоны отдыха и спортивные площадки.