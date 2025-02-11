Строительство двух домов в составе МФК началось в Хамовниках
В рамках строительства многофункционального комплекса в центре Москвы начались монолитные работы в двух жилых домах, сообщила пресс-служба столичного комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на председателя Антона Слободчикова.
Так, строительство ведется по адресу: Лужнецкая набережная, вл. 2/4.
«Многофункциональный комплекс строится с конца 2022 года и будет состоять из 12 жилых корпусов, рассчитанных на 1 тыс. 106 квартир, и двух офисных зданий. В январе застройщик приступил к бетонным работам в корп. В2 и С3, рассчитанным на 178 квартир. Их общая площадь составит 28 тыс. кв. м. На первых этажах проектом предусмотрены лобби, фитнес-студия, пространство для работы и учебы, а также гостиная для проведения мероприятий и отдыха», – приводятся в сообщении слова Слободчикова.
Отмечается, что в настоящее время в стадии строительства в комплексе находятся девять жилых и два офисных корпуса. Шесть из них уже преодолели нулевую отметку: в двух строениях ведется армирование конструкций и плит перекрытия 13 этажа, еще в трех продолжаются работы на уровне третьего этажа.
В зоне офисов завершено устройство фундаментной плиты и началась заливка бетона. В подземной части зданий спроектирован двухуровневый паркинг, в нем продолжаются работы по подготовке оснований, устройству фундаментных плит и надземного уровня.
«Комитет контролирует реализацию проекта на всех этапах. Инспекторы провели выездную проверку, в ходе которой совместно со специалистами подведомственного Центра экспертиз оценили соответствие геометрических параметров монолитных и сборных конструкций, а также соответствие поверхности железобетонных изделий утвержденным проектным решениям», – пояснил Слободчиков.
Как уточнили в пресс-службе, общая площадь недвижимости в комплексе составит более 324 тыс. кв. метров. Высота корпусов варьируется от четырех до 18 этажей. Площадь земельного участка составляет 8,4 га. Рядом с домами на благоустроенной придомовой территории для жильцов будут расположены аллеи и дорожки для прогулок, декоративные водоемы и пространства для отдыха.
Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, которого цитирует пресс-служба, рассказал, что архитектурная концепция пространства характеризуется правильной геометрией места с функциональным зонированием, выразительными фасадами окружающих зданий и благоустроенной городской средой.
«В составе многофункционального жилого комплекса, в частности, сделают городскую площадь. Она станет мультиформатным пространством, объединив в себе досуговую, деловую и культурную функции», – заключил Кузнецов.