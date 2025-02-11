Строительство двух домов в составе МФК началось в Хамовниках

В рамках строительства многофункционального комплекса в центре Москвы начались монолитные работы в двух жилых домах, сообщила пресс-служба столичного комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на председателя Антона Слободчикова.

Так, строительство ведется по адресу: Лужнецкая набережная, вл. 2/4.

« М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й к о м п л е к с с т р о и т с я с к о н ц а 2 0 2 2 г о д а и б у д е т с о с т о я т ь и з 1 2 ж и л ы х к о р п у с о в , р а с с ч и т а н н ы х н а 1 т ы с . 1 0 6 к в а р т и р , и д в у х о ф и с н ы х з д а н и й . В я н в а р е з а с т р о й щ и к п р и с т у п и л к б е т о н н ы м р а б о т а м в к о р п . В 2 и С 3 , р а с с ч и т а н н ы м н а 1 7 8 к в а р т и р . И х о б щ а я п л о щ а д ь с о с т а в и т 2 8 т ы с . к в . м . Н а п е р в ы х э т а ж а х п р о е к т о м п р е д у с м о т р е н ы л о б б и , ф и т н е с - с т у д и я , п р о с т р а н с т в о д л я р а б о т ы и у ч е б ы , а т а к ж е г о с т и н а я д л я п р о в е д е н и я м е р о п р и я т и й и о т д ы х а » , – п р и в о д я т с я в с о о б щ е н и и с л о в а С л о б о д ч и к о в а .

Отмечается, что в настоящее время в стадии строительства в комплексе находятся девять жилых и два офисных корпуса. Шесть из них уже преодолели нулевую отметку: в двух строениях ведется армирование конструкций и плит перекрытия 13 этажа, еще в трех продолжаются работы на уровне третьего этажа.

В зоне офисов завершено устройство фундаментной плиты и началась заливка бетона. В подземной части зданий спроектирован двухуровневый паркинг, в нем продолжаются работы по подготовке оснований, устройству фундаментных плит и надземного уровня.

« К о м и т е т к о н т р о л и р у е т р е а л и з а ц и ю п р о е к т а н а в с е х э т а п а х . И н с п е к т о р ы п р о в е л и в ы е з д н у ю п р о в е р к у , в х о д е к о т о р о й с о в м е с т н о с о с п е ц и а л и с т а м и п о д в е д о м с т в е н н о г о Ц е н т р а э к с п е р т и з о ц е н и л и с о о т в е т с т в и е г е о м е т р и ч е с к и х п а р а м е т р о в м о н о л и т н ы х и с б о р н ы х к о н с т р у к ц и й , а т а к ж е с о о т в е т с т в и е п о в е р х н о с т и ж е л е з о б е т о н н ы х и з д е л и й у т в е р ж д е н н ы м п р о е к т н ы м р е ш е н и я м » , – п о я с н и л С л о б о д ч и к о в .

Как уточнили в пресс-службе, общая площадь недвижимости в комплексе составит более 324 тыс. кв. метров. Высота корпусов варьируется от четырех до 18 этажей. Площадь земельного участка составляет 8,4 га. Рядом с домами на благоустроенной придомовой территории для жильцов будут расположены аллеи и дорожки для прогулок, декоративные водоемы и пространства для отдыха.

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, которого цитирует пресс-служба, рассказал, что архитектурная концепция пространства характеризуется правильной геометрией места с функциональным зонированием, выразительными фасадами окружающих зданий и благоустроенной городской средой.