Число самозанятых в Москве превысило 1,9 миллиона

В 2024 году количество самозанятых увеличилось почти на 350 тысяч человек.

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В столице количество плательщиков налога на профессиональный доход на начало 2025 года превысило 1,9 миллиона человек. Об этом сообщила Мария Багреева, заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города.

« Ш и р о к и й п о т р е б и т е л ь с к и й р ы н о к Москвы и предоставляемые городом меры поддержки позволяют предпринимателям развивать бизнес в привлекательных для них направлениях и форматах. В 2024 году число работающих в столице самозанятых выросло почти на 350 тысяч и превысило 1,9 миллиона человек. В Москве трудятся 16 процентов зарегистрированных в России плательщиков налога на профессиональный доход. За все время действия этого налогового режима, который применяется в столице с 1 января 2019 года, они заработали почти 1,5 триллиона рублей, в том числе 536 миллиардов рублей — в 2024-м», — отметила Мария Багреева.

В прошлом году самозанятые перечислили в бюджет Москвы 15,1 миллиарда рублей — на 46 процентов больше, чем в 2023-м. За все время действия специального налогового режима в бюджет столицы поступило уже более 39 миллиардов рублей налога на профессиональный доход.

В 2024 году клиентам выдан 181 миллион чеков — в два раза больше, чем годом ранее. Это свидетельствует о росте деловой активности самозанятых в Москве. При этом средний размер чека на конец 2024-го составил 3152 рубля.

Преимущества этого режима налогообложения — простота регистрации и автоматизированный режим передачи информации о полученных доходах. Кроме того, самозанятый не обязан предоставлять налоговую отчетность и использовать кассовую технику.

По данным Федеральной налоговой службы, в 2024 году наиболее популярными видами деятельности у столичных самозанятых, которые они указывали при регистрации, были пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, строительство, реклама и маркетинг.

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