Москвичи сдали больше миллиона тонн вторсырья на переработку

Более 1,65 миллиона тонн вторсырья собрали в Москве в 2024 году. Об этом говорится в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

В городе уже пять лет действует программа раздельного сбора мусора, напомнил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, количество собранного вторсырья постоянно растет. Для сравнения, до старта программы, в 2019 году было собрано всего 450 тысяч тонн вторсырья.

Чтобы москвичам было удобнее сдавать мусор раздельно, была выбрана двухконтейнерная система сбора. В баки с синей маркировкой можно выбрасывать макулатуру, стекло, пластик и металлы, в контейнеры с серой — остальные отходы.

Мусоровозы забирают отходы и отвозят их на сортировочные предприятия, где с помощью автоматических сепараторов и под контролем специалистов вторсырье разделяется на десятки компонентов. Это как различные типы пластика и макулатуры, так и стекло, металлы. После отходы отправляются на переработку.

Ранее россиянам напомнили, что в мусорные баки нельзя выбрасывать батарейки, поскольку они токсичны и могут отравить окружающую среду.