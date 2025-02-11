В Москве оценили вероятность ранней весны

Приход ранней весны в Москву возможен, но будет зависеть от ряда факторов. Вероятность смены сезона раньше срока оценил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

Главная предпосылка ранней весны — отсутствие снега в столице, рассказал синоптик. Солнечная энергия либо отражается от снега, либо поглощается землей, уточнил Вильфанд. Однако, даже несмотря на отсутствие покрова, промерзание почвы под воздействием отрицательных температур все равно идет.

« Э т о з н а ч и т , ч т о б у д е т б о л ь ш е э н е р г и и н а о т т а и в а н и е у х о д и т ь в е с н о й . И б о л ь ш у ю р о л ь и г р а е т ф а к т о р а д в е к ц и и , т о е с т ь о т к у д а б у д е т п е р е н о с в о з д у ш н ы х м а с с . Е с л и у с т о й ч и в ы й п е р е н о с с с е в е р а , т о г д а р а н н е й в е с н ы ж д а т ь н е с т о и т , н е с м о т р я н а т о , ч т о с о л н е ч н а я э н е р г и я б у д е т т р а т и т ь с я , о н а б у д е т с п о с о б с т в о в а т ь п о в ы ш е н и ю т е м п е р а т у р ы в о з д у х а » , — п о я с н и л м е т е о р о л о г .

В случае обычных климатических условий, когда воздушные массы поступают с запада, северо-запада и юго-запада, то ранняя весна в Москве все-таки наступит, заключил Вильфанд.

Москвичам рассказали, стоит ли ждать снегопадов до конца зимы

Ранее синоптик предупредил жителей столицы о самом сильном похолодании с начала 2025 года. Оно должно случиться в выходные, 15-16 февраля, — столбики термометров в эти дни опустятся до минус 11 градусов Цельсия.