В кикшеринговых компаниях объяснили, как арендовать самокат в Москве
В новом сезоне аренда электросамокатов и электровелосипедов на территории Москвы и области у всех операторов, будет доступна только тем пользователям, которые подтвердят свой аккаунт на портале города Москвы мос.ру. В кикшеринговых компаниях рассказали, как получить такое подтверждение.
Напомним, сейчас, чтобы создать аккаунт на мос.ру, нужно внести свои данные, номер и серию паспорта, прислать копию документа со страницами прописки, семейного положения и прочего. Также прикрепить копию СНИЛС. Как рассказали в кикшеринговой компании "МТС Юрент", все операторы поддержали инициативу столичных властей по повышению безопасности поездок.
"Подтверждение аккаунта позволит не допускать к аренде электросамокатов и велосипедов детей и подростков. Именно эти категории водителей, согласно данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД и аналитике операторов, чаще других попадают в аварии и становятся виновниками инцидентов с СИМ. Также мера позволит точно устанавливать личность водителей СИМ в случае ДТП и при нарушении правил дорожного движения и привлекать их к ответственности. Например, станет возможным превентивно выявить и заблокировать доступ ко всем сервисам многократным нарушителям ПДД, которые создают опасность для всех участников дорожного движения".
Чтобы воспользоваться услугой, нужно зарегистрироваться на портале mos.ru и подтвердить ее через Госуслуги или один из банковских сервисов.
Как подтвердили в кикшеринге "Яндекс Go", подтвердить учетную запись или зарегистрироваться на mos.ru можно уже сейчас.
Напомним, что в прошлом году в столице все самокаты получили номера. А также были повышены кратно размеры штрафа за нарушения правил дорожного движения, приводящие к серьёзным ДТП.
Как добавили в "Яндекс Go", более 99% поездок в кишкеринге совершаются без нарушений и происшествий. "Однако есть пользователи, для которых опасный стиль вождения - норма. В зависимости от серьезности нарушения, сервис может оштрафовать их или ограничить им доступ к аренде, - сообщили в пресс-службе.- Одно из таких нарушений - несовершеннолетние за рулем СИМ. В прошлом сезоне "Яндекс Go" превентивно заблокировал 22 тысячи аккаунтов детей и подростков. Это значит, что несовершеннолетний пытался войти в сервис, но наши специалисты ограничили ему доступ ещё до первой поездки".