В кикшеринговых компаниях объяснили, как арендовать самокат в Москве

В новом сезоне аренда электросамокатов и электровелосипедов на территории Москвы и области у всех операторов, будет доступна только тем пользователям, которые подтвердят свой аккаунт на портале города Москвы мос.ру. В кикшеринговых компаниях рассказали, как получить такое подтверждение.

Напомним, сейчас, чтобы создать аккаунт на мос.ру, нужно внести свои данные, номер и серию паспорта, прислать копию документа со страницами прописки, семейного положения и прочего. Также прикрепить копию СНИЛС. Как рассказали в кикшеринговой компании "МТС Юрент", все операторы поддержали инициативу столичных властей по повышению безопасности поездок.

" П о д т в е р ж д е н и е а к к а у н т а п о з в о л и т н е д о п у с к а т ь к а р е н д е э л е к т р о с а м о к а т о в и в е л о с и п е д о в д е т е й и п о д р о с т к о в . И м е н н о э т и к а т е г о р и и в о д и т е л е й , с о г л а с н о д а н н ы м Н а у ч н о г о ц е н т р а б е з о п а с н о с т и д о р о ж н о г о д в и ж е н и я М В Д и а н а л и т и к е о п е р а т о р о в , ч а щ е д р у г и х п о п а д а ю т в а в а р и и и с т а н о в я т с я в и н о в н и к а м и и н ц и д е н т о в с С И М . Т а к ж е м е р а п о з в о л и т т о ч н о у с т а н а в л и в а т ь л и ч н о с т ь в о д и т е л е й СИМ в случае ДТП и при нарушении правил дорожного движения и привлекать их к ответственности. Например, станет возможным превентивно выявить и заблокировать доступ ко всем сервисам многократным нарушителям ПДД, которые создают опасность для всех участников дорожного движения".

Чтобы воспользоваться услугой, нужно зарегистрироваться на портале mos.ru и подтвердить ее через Госуслуги или один из банковских сервисов.

Как подтвердили в кикшеринге "Яндекс Go", подтвердить учетную запись или зарегистрироваться на mos.ru можно уже сейчас.

Напомним, что в прошлом году в столице все самокаты получили номера. А также были повышены кратно размеры штрафа за нарушения правил дорожного движения, приводящие к серьёзным ДТП.

Как добавили в "Яндекс Go", более 99% поездок в кишкеринге совершаются без нарушений и происшествий. "Однако есть пользователи, для которых опасный стиль вождения - норма. В зависимости от серьезности нарушения, сервис может оштрафовать их или ограничить им доступ к аренде, - сообщили в пресс-службе.- Одно из таких нарушений - несовершеннолетние за рулем СИМ. В прошлом сезоне "Яндекс Go" превентивно заблокировал 22 тысячи аккаунтов детей и подростков. Это значит, что несовершеннолетний пытался войти в сервис, но наши специалисты ограничили ему доступ ещё до первой поездки".