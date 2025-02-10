Гидрометцентр дал прогноз погоды в Москве на неделю

Специалисты Гидрометцентра России опубликовали прогноз погоды в Москве на текущую неделю. Ожидается небольшое похолодание.

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Температура в течение недели будет колебаться в небольших пределах, близких к норме с положительной стороны, в субботу может оказаться на пару градусов ниже нормы.

В начале недели температура воздуха днём будет колебаться в пределах от -2 до -5 градусов, а в ночные часы — от -6 до -8 градусов. В пятницу днём, 14 февраля, прогнозируется -2…-7 градусов, в выходные дни столбики термометров опустятся до -5…-11 градусов, а по ночам — до -8…-13 градусов.

В четверг, пятницу и субботу в Москве возможен небольшой снег.

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