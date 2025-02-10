Движение поездов восстановлено на серой ветке метро
Движение поездов восстановлено на Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено и вводится в график», – говорится в материале.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро были временно увеличены интервалы движения из-за человека на путях. Позже движение поездов было временно приостановлено между станциями «Серпуховская» и «Южная».
По данным источника Агентства, пассажир упал на рельсы на станции «Нагорная».