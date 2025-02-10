Движение поездов восстановлено на Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

« Д в и ж е н и е н а С е р п у х о в с к о - Т и м и р я з е в с к о й л и н и и в о с с т а н о в л е н о и в в о д и т с я в г р а ф и к » , – г о в о р и т с я в м а т е р и а л е .

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро были временно увеличены интервалы движения из-за человека на путях. Позже движение поездов было временно приостановлено между станциями «Серпуховская» и «Южная».

По данным источника Агентства, пассажир упал на рельсы на станции «Нагорная».