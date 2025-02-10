Движение поездов восстановлено на серой ветке метро

Движение поездов восстановлено на Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено и вводится в график», говорится в материале.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро были временно увеличены интервалы движения из-за человека на путях. Позже движение поездов было временно приостановлено между станциями «Серпуховская» и «Южная».

По данным источника Агентства, пассажир упал на рельсы на станции «Нагорная».

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