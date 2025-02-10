На западе Москвы на 50% снизилось количество самостроя

На западе Москвы с января по декабрь 2024 года в рамках работы по освобождению территории столицы от самостроя Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы зафиксировала 508 незаконных строений. Об этом сообщила пресс-служба Госинспекции по недвижимости столицы.

« З а г о д к о л и ч е с т в о в ы я в л е н н ы х н е л е г а л ь н ы х с т р о е н и й с т а л о ф а к т и ч е с к и в д в о е м е н ь ш е п о с р а в н е н и ю с а н а л о г и ч н ы м п е р и о д о м 2 0 2 3 г о д а – т о г д а н а з а п а д е М о с к в ы б ы л о в ы я в л е н о 9 9 5 н е з а к о н н ы х п о с т р о е к . З н а ч и т е л ь н о е с о к р а щ е н и е к о л и ч е с т в а с а м о с т р о я в о м н о г о м с в я з а н о с с и с т е м н ы м и п р о ф и л а к т и ч е с к и м и м е р а м и и н с п е к ц и и , н а п р а в л е н н ы м и н а п о в ы ш е н и е п р а в о в о й г р а м о т н о с т и п р е д п р и н и м а т е л е й и н е д о п у щ е н и е п р а в о н а р у ш е н и й в и м у щ е с т в е н н о - з е м е л ь н о й с ф е р е » , – п р и в о д я т с я в с о о б щ е н и и с л о в а н а ч а л ь н и к а Г о с и н с п е к ц и и п о н е д в и ж и м о с т и Ивана Боброва.

Он отметил, что из 508 незаконных объектов большая часть – 441 – пришлась на капитальные строения и 67 – на некапитальные постройки, такие как бытовки, навесы и ограждающие конструкции. За прошедший год уже ликвидировано 204 самостроя площадью более 14,6 тыс. кв. м. По остальным выявленным нелегальным строениям ведется работа.

Кроме того, в 2024 году традиционно осуществлялась работа Госинспекции по недвижимости по обнаружению построек, находящихся в неудовлетворительном состоянии и подлежащих восстановлению, а также аварийных объектов, которые могут нести угрозу жизни и здоровью граждан. С января по декабрь прошлого года в ЗАО демонтировано 137 аварийных построек и обновлено 45 ветхих строений.