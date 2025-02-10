На западе Москвы на 50% снизилось количество самостроя

Почти на 50% снизилось количество самостроя на западе Москвы в 2024 году
На западе Москвы с января по декабрь 2024 года в рамках работы по освобождению территории столицы от самостроя Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы зафиксировала 508 незаконных строений. Об этом сообщила пресс-служба Госинспекции по недвижимости столицы.
«За год количество выявленных нелегальных строений стало фактически вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – тогда на западе Москвы было выявлено 995 незаконных построек. Значительное сокращение количества самостроя во многом связано с системными профилактическими мерами инспекции, направленными на повышение правовой грамотности предпринимателей и недопущение правонарушений в имущественно-земельной сфере», – приводятся в сообщении слова начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.
Он отметил, что из 508 незаконных объектов большая часть – 441 – пришлась на капитальные строения и 67 – на некапитальные постройки, такие как бытовки, навесы и ограждающие конструкции. За прошедший год уже ликвидировано 204 самостроя площадью более 14,6 тыс. кв. м. По остальным выявленным нелегальным строениям ведется работа.
Кроме того, в 2024 году традиционно осуществлялась работа Госинспекции по недвижимости по обнаружению построек, находящихся в неудовлетворительном состоянии и подлежащих восстановлению, а также аварийных объектов, которые могут нести угрозу жизни и здоровью граждан. С января по декабрь прошлого года в ЗАО демонтировано 137 аварийных построек и обновлено 45 ветхих строений.