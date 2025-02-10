Более 800 фасадов жилых домов отремонтируют в Москве в этом году

Более 800 фасадов жилых домов отремонтируют в этом году в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут капитальный ремонт более 800 фасадов многоквартирных жилых домов, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.
— Запланирован капитальный ремонт 802 фасадов жилых домов, самые масштабные работы пройдут в Центральном, Восточном и Северном административных округах, — отметил Петр Бирюков. — Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик дома.
Заместитель Мэра пояснил, что при восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором — заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя.
Все краски для работы по фасадам, применяемые в рамках капремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение насыщенного цвета.
— Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках, — рассказал Петр Бирюков. — Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания и исследования.
Кирпичные фасады в рамках капремонта подвергаются обязательной гидрофобизации, это современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что под особым контролем будет проводиться ремонт фасадов жилых домов, являющихся объектами культурного наследия.