Более 800 фасадов жилых домов отремонтируют в этом году в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут капитальный ремонт более 800 фасадов многоквартирных жилых домов, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

Более 800 фасадов жилых домов отремонтируют в Москве в этом году
© Вечерняя Москва
Запланирован капитальный ремонт 802 фасадов жилых домов, самые масштабные работы пройдут в Центральном, Восточном и Северном административных округах, отметил Петр Бирюков. — Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик дома.

Заместитель Мэра пояснил, что при восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором — заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя.

Все краски для работы по фасадам, применяемые в рамках капремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение насыщенного цвета.

Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках, рассказал Петр Бирюков. — Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания и исследования.

Кирпичные фасады в рамках капремонта подвергаются обязательной гидрофобизации, это современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что под особым контролем будет проводиться ремонт фасадов жилых домов, являющихся объектами культурного наследия.

Новости Москвы
Петр Бирюков
Правительство Москвы
Москва