Более 800 фасадов жилых домов отремонтируют в Москве в этом году

Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут капитальный ремонт более 800 фасадов многоквартирных жилых домов, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

— З а п л а н и р о в а н к а п и т а л ь н ы й р е м о н т 8 0 2 ф а с а д о в ж и л ы х д о м о в , с а м ы е м а с ш т а б н ы е р а б о т ы п р о й д у т в Ц е н т р а л ь н о м , В о с т о ч н о м и С е в е р н о м а д м и н и с т р а т и в н ы х о к р у г а х , — о т м е т и л Петр Бирюков. — Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик дома.

Заместитель Мэра пояснил, что при восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором — заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя.

Все краски для работы по фасадам, применяемые в рамках капремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение насыщенного цвета.

— Р е м о н т ф а с а д о в д о м о в , о б л и ц о в а н н ы х м е л к о р а з м е р н о й к е р а м и ч е с к о й п л и т к о й , п р о в о д и т с я с и с п о л ь з о в а н и е м п о л и м е р ц е м е н т н о й с м е с и н а а р м и р у ю щ и х с е т к а х , — р а с с к а з а л Петр Бирюков. — Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания и исследования.

Кирпичные фасады в рамках капремонта подвергаются обязательной гидрофобизации, это современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что под особым контролем будет проводиться ремонт фасадов жилых домов, являющихся объектами культурного наследия.