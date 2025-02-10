В Москве предложили арендовать квартиру Дяди Федора

Москвичам и гостям города предложили арендовать «квартиру Дяди Федора» из мультсериала «Простоквашино». Об этом со ссылкой на пресс-службу киностудии «Союзмультфильм» сообщает ТАСС.

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Речь идет о двухкомнатном объекте площадью 65 квадратных метров, расположенном на северо-востоке столицы в доме по адресу улица Олонецкая, 6. Его аренда стала доступна с понедельника, 10 февраля.

« К в а р т и р а п о л н о с т ь ю п о в т о р я е т и н т е р ь е р ы г о р о д с к о г о ж и л и щ а М а м ы , П а п ы и Д я д и Ф е д о р а , н а п о р о г е к о т о р о г о г е р о й п о з н а к о м и л с я с К о т о м М а т р о с к и н ы м » , — р а с с к а з а л и в п р е с с - с л у ж б е .

По словам председателя совета директоров киностудии Юлианы Слащевой, разработкой интерьера и реализацией проекта занимались девелопер ПИК при участии «Отелло», сервиса поиска и бронирования отелей от 2ГИС. Максимальной достоверности позволило добиться участие в нем творческой группы мультсериала, отметила Слащева.

В необычной квартире обустроены комната Дяди Федора, спальня родителей, кухня-гостиная, прихожая, два санузла и столько же балконов. Для малышей предусмотрены кроватка и стульчик для кормления, а для детей более старшего возраста в комнате Дяди Федора есть шведская стенка, телескоп и кровать-чердак.

Ранее в Подмосковье предложили для аренды дом, оформленный в стиле популярных люксовых брендов — Christian Dior, Victoria's Secret, Gucci. Фасад объекта украшал логотип Louis Vuitton.